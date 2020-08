Barnkär personlig assistent sökes till Motala - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Humana AB

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping2020-08-25Barnkär personlig assistent sökes till MotalaVill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb. Välkommen till Humana! Läs mer på www.humana.se Vi söker efter en barnkär personlig assistent som kan hoppa in vid ordinarie personals sjukdom till en kund i Motala.2020-08-25Våran kund är 11 år gammal och är i egentligen en alldeles vanlig tjej som går i skolan, leker med kompisar och bråkar med sina syskon. Det som skiljer henne från mängden, förutom hennes härliga personlighet, är hennes svaga muskler. Hon har en medfödd muskelsjukdom som heter SMA. Det gör henne muskelsvag i hela kroppen och ger henne ett stort hjälpmedelsbehov. Hon har begränsad rörlighet men är en självständig tjej med stor vilja och uppfinningsrikedom. Nu behöver hon någon som kan hjälpa henne utföra det hennes svaga muskler hindrar henne att göra. Någon som kan vara med henne i skolan eller när hon leker med kompisar. När hon badar eller städar sitt rum. Tänker och bestämmer gör hon själv och hon är bra på att vägleda i hur hon vill ha det.Vi söker dig som:Är genuint intresserad av att arbeta som personlig assistent.Är rökfri under arbetstid.Tål pälsdjur, då katt finns i hemmet.Rollen som personlig assistent ställer höga krav på att vara inkännande och flexibel. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom vården samt ifall du är utbildad undersköterska, men det viktigaste är personkemin.Vi erbjuder: Ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, som präglas av ett stort engagemang för våra arbetsuppgifter. Varje framgång för våra kunder är en framgång för oss. Vi är aldrig färdiga utan alltid på väg att bli bättre.:Dagar, kvällar & helger. Tjänsten är som timvikarie.Lön:Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtalTillträde: Enligt överenskommelse. Urval sker löpande.Ansökan:På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. Det är även viktigt att du tror på vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen "Alla har rätt till ett bra liv". Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)Varaktighet, arbetstidDeltidTimlönSista dag att ansöka är 2020-09-25Humana AB5333113