Barnets socionom
2025-10-30
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde och omfattar bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och integration. Grundläggande principer för vårt arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. Våra olika stödinsatser, vårdinsatser och behandlingsinsatser syftar alla till att stärka förmågan till förändring och oberoende.
Arbetsmarknadsförvaltningen består av fem enheter; barn och familj, stöd och behandling, vuxen, mottag och vägledning samt kvalitets- och verksamhetsstöd.
En av våra duktiga medarbetare går vidare till nya utmaningar i en ny roll. Vi söker därför en barnsocionom till enheten Barn och familj. Vi är en liten kreativ, nyfiken, och lösningsfokuserad arbetsgrupp som gillar att jobba i team runt våra mest sårbara och utsatta barn. Känner du igen dig? Då kommer du att trivas hos oss!Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Du som barnets socionom arbetar med myndighetsutövning och målet är att följa upp de barn som är placerade i familjehem. Du ansvarar för att följa vården och tillser barnens hälsa, utveckling och upplevelser av vården. Du ser till att barnen får alla sina behov tillgodosedda, så som omsorg i familjehemmet, relation till biologiska nätverket, bra skolgång, god hälsa och rätt till delaktighet. Ibland behöver du utreda nya behov som barnen får och i utredningsarbetet använder vi oss av modellen Signs of Safety för att öka delaktigheten och säkerheten i våra bedömningar och ger därmed en ökad trygghet för de familjer vi möter.
I arbetet ingår också ansvaret för att de biologiska föräldrarna erbjuds det stöd som de behöver kring barnens behov, delaktighet och förståelse för insatsen och de krav runt umgänge samt de förändringar som behöver ske för att en återförening ska kunna bli möjlig. Du är alltså en naturlig del av barnens liv och en viktig person i deras liv.
Vi arbetar utifrån ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt och håller hög kvalité på våra utredningar och insatser. Vi håller oss uppdaterad med ny forskning och är måna om att inte fastna i gamla rutiner. Vårt jobb är inte alltid enkelt men alltid meningsfullt och det är det som gör vårt arbete så viktigt! Om du tycker detta låter spännande hoppas vi att du är rätt person. Välkommen att utmanas hos oss!Kvalifikationer
Det vi erbjuder dig, är ett utmanade, varierande och meningsfullt arbete med fantastiska och engagerade kollegor och chefer. Genom att arbeta i en mindre kommun har du också nära till dina samarbetspartners vilket gör vägarna till åtgärd kortare och smidigare.
Vi söker dig som har socionomexamen och en positiv inställning. Meriterande är om du har erfarenhet av familjehemsvård, utredningsarbete, kunskaper inom SOL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och datasystemet Lifecare. Du bör ha en god förmåga att uttrycka dig väl och lättförståeligt i både tal och skrift. Övriga utbildningar som MI och Signs of Safety är meriterande. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver också ha körkort och köra bil.
Som vår nya kollega erbjuder vi dig:
• stöttning och vägledning i det dagliga arbetet
• introduktion
• intern såväl som extern handledning
• friskvård
• flextid
Vi hoppas att just Du blir en del av vårt team. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Intervjuer planeras förmiddagarna den 9/12, 10/12 samt eftermiddagen den 11/12. Väntrummet är i Biblioteket.
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
