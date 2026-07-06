Barnbibliotekarie till Tidaholms kommun, vikariat
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2026-07-06
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Är du en relationsskapande person som söker ett kreativt och varierat arbete? Sök då vår tjänst som barnbibliotekarie i Tidaholms kommun! Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Biblioteket är en del av kulturenheten som består av bibliotek, öppen ungdomsverksamhet, kulturlokaler, kulturevenemang och verksamhet i kulturmiljö. Du kommer att jobba läsfrämjande framför allt gentemot mindre barn, pedagoger samt föräldrar. Du kommer att ansvara för inköp av media till vår barnavdelning, sagostunder, lovaktiviteter och kulturarrangemang för mindre barn. Arbetet innebär nära samverkan inom kulturenheten, kontakter och samarbete med Familjecentral, förskolor och grundskolor.
Tidaholms Stadsbibliotek ingår i Bibliotek Mellansjö, vilket är en samverkan mellan åtta kommuner kring ett gemensamt bibliotekssystem med gemensam katalog och gemensamt mediaflöde.
Vi är ett litet bibliotek, vilket gör att vi får vara flexibla i vårt arbete. Du blir en viktig kugge i vår arbetsgrupp för att få helheten att fungera. Bemanning av bibliotekets öppettider ingår i arbetet. Kvalifikationer
Vi ser att du har högskoleutbildning med inriktning mot bibliotek. Erfarenhet av arbete med barn är meriterande. Du behöver ha ett intresse av barnlitteratur. Du kommer i mycket att samarbeta med andra, men behöver ibland också vara självgående.
Som person har du ett serviceinriktat förhållningssätt och skapar goda relationer och kommer överens med personer på alla nivåer. Du är positiv, empatisk och lösningsorienterad och har förmågan att bygga effektiva nätverk inom och utanför organisationen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du får kombinera litteratur och pedagogik med fokus på att stärka barn och ungas utveckling.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på heltid t.o.m. 2027-03-31 med tillträde enligt överenskommelse. Din placering kommer vara på biblioteket. Informationspass med kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-08-11. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torggatan 26 A (visa karta
)
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Enhetschef Kultur
Ove Jansson ove.jansson@tidaholm.se +46502606185 Jobbnummer
9992967