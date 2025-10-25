Barnbibliotekarie
2025-10-25
Vill du jobba med barn och ungas läsning i hjärtat av Hälsingland? Bollnäs bibliotek arbetar med att utveckla och stärka barn-och ungdomsavdelningen och som en del i detta så rekryterar vi just nu en barnbibliotekarie som vill jobba kreativt och framåtsyftande.
Vi tycker att barn och unga är värda 50% av ytan, 50% av personalen och 50% av medieanslaget.
2024 genomförde biblioteket en stor ommöblering och barnavdelningens yta moderniserades och utökades. Nu kompletterar vi ämneslaget för barn och unga med en tredje bibliotekarie. Ämneslaget samarbetar kring hela målgruppen barn och unga samt planerar och utvecklar verksamheten tillsammans. För rätt person ger detta stor frihet att påverka innehållet i arbetsuppgifterna och få utlopp för sin professionella kreativitet.
Bollnäs bibliotek ligger centralt i Bollnäs i Kulturkvarteret tillsammans med bland annat kulturhus och kulturskola. Det är en kreativ arbetsplats med många samarbeten där vi hjälper och stöttar varandra för att ge medborgarna ett brett och kvalitativt kulturutbud.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår, förutom sedvanliga bibliotekarieuppgifter:
- Utvärdera och utveckla barnverksamheten tillsammans med ämneslaget.
- Ansvara för arbetet med åldersgrupp 6-12 år.
- Ta emot klassbesök.
- Pass i informationsdisk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har bibliotekarieutbildning eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av och gillar att arbeta med barn i olika åldrar. Du är kunnig om modern barnlitteratur, barns kulturvanor och du tycker att barns delaktighet är lika viktigt som nödvändigt.
Du är nyfiken på nya sätt att arbeta och har bred digital kompetens.
Som person är du social och orädd, du gillar att arbeta med och prata inför såväl barngrupper som kollegor.
Du kommer att arbeta som en del i ett ämneslag med gemensamt ansvar för barnavdelningen och ungdomsavdelningen. För att lyckas i uppdraget krävs det därför att du är prestigelös, har lätt för att samarbeta och samtidigt inte är rädd för att driva processer själv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Kommunstyrelseförvaltningen, Kulturenheten, Bollnäs bibliotek med filialer Kontakt
