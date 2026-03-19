Barn- och elevstödsamordnare till Introduktionsprogrammen
Vill du vara en viktig vuxen i ungas vardag och bidra till att fler elever hittar vägar vidare i livet? Då kan det här vara rollen för dig.
Nu söker vi en barn- och elevstödsamordnare till Introduktionsprogrammen på Baldergymnasiet och Kanalskolan. Här möter vi elever som ännu inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och arbetar nära dem för att skapa motivation, trygghet och framtidstro. I rollen får du möjlighet att bygga relationer, skapa struktur i vardagen och samordna stöd runt elever som behöver det.
DIN ROLLSom barn- och elevstödsamordnare är du en del av skolans trygghetsskapande arbete. Du finns där eleverna är - i korridorer och rastytor, och bygger relationer som gör att elever känner förtroende och kan få stöd när de behöver det. Du har särskilt fokus på övergångar mellan lektioner och raster och arbetar förebyggande för att skapa lugn, struktur och ett positivt klimat på skolan.
I rollen samarbetar du nära med lärare och elevhälsa för att uppmärksamma elever som behöver extra stöd, till exempel vid oro, sociala svårigheter eller låg närvaro.
Du samverkar även med socialtjänsten, polisen och fritidskontoret. I den samverkan har du en samordnande roll där du sammankallar till möten och driver planering, struktur och uppföljning av gemensamma insatser.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHETVi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant för uppdraget, till exempel inom socialt arbete, pedagogik eller barn- och ungdomsvetenskap. Du har även erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift och har god digital kompetens.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg och relationsskapande och ha en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever. Du är samarbetsorienterad och arbetar gärna tillsammans med kollegor, elevhälsa och externa aktörer för att skapa bra förutsättningar för eleverna. Samtidigt är du lösningsorienterad och kan på ett lugnt och strukturerat sätt hantera situationer som uppstår i skolans vardag.
Det är meriterande om du talar ytterligare språk, till exempel somaliska, arabiska eller persiska.
Personer som arbetar inom skola behöver visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
DIN NYA ARBETSPLATSSkellefteå kommun växer snabbt och det märks också i våra skolor. På introduktionsprogrammen arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö där elever får nya möjligheter att lyckas. Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära varandra för att stärka elevernas motivation, trygghet och framtidstro.
Som medarbetare i Skellefteå kommun blir du en del av en trygg och stabil arbetsgivare med goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll.
BRA ATT VETAVi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Arbetspsykologiska tester förekommer som en del av urvalsprocessen för att vi ska få en rättvis och objektiv bedömning. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
