Barista sökes till Sofielunds Café
Tillväxt Botkyrka AB / Servitörsjobb / Botkyrka Visa alla servitörsjobb i Botkyrka
2026-06-17
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Sofielunds Café är ett nyöppnat café i Enskededalen. Vi är i början av vår resa och bygger upp verksamheten från grunden. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka, utveckla och forma både arbetssätt och kundupplevelse. Nu söker vi en barista/kafébiträde som vill vara med och skapa något långsiktigt tillsammans med oss.
Du kommer att arbeta i ett mindre team där samarbete är viktigt, men också ha ett stort eget ansvar i det dagliga arbetet.
Som barista/kafébiträde kommer du bland annat att:
Göra kaffe och andra drycker till våra gäster.
Ta emot beställningar och arbeta i kassan.
Förbereda enklare servering och hålla caféet rent och trivsamt.
Hantera inköp och säkerställa att varor finns på plats.
Du ansvarar för att ge varje kund ett bra bemötande och en positiv upplevelse. Du ser till att arbetet flyter på under ditt pass och att rutiner följs kring kassa, beställningar och servering. Du håller tider, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till att caféet fungerar smidigt även under stressiga perioder.
Önskad profil:
Minst 2 års erfarenhet inom café eller restaurang.
God svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av kassahantering.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad; eftersom du möter kunder varje dag och är en viktig del av deras upplevelse.
Är stresstålig; eftersom tempot kan vara högt och du behöver hantera flera uppgifter samtidigt.
Är lösningsorienterad; eftersom oväntade situationer kan uppstå och kräver snabba beslut.
Är målmedveten; eftersom du förväntas ta ansvar och bidra till verksamhetens utveckling.
Meriterande om du:
Har B-körkort och egen bil.
Har erfarenhet av bakning.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Start: Omgående. Arbetstider: Måndag–fredag 06.45–18.00 samt helger 09.00–18.00. Placering: Enskededalen. Anställningsform: Heltid med 6 månaders provanställning.
Hos oss får du vara med från start i ett nystartat café. Du får möjlighet att påverka verksamheten och vara en viktig del av resan framåt. Det finns goda möjligheter att utvecklas i takt med att företaget växer.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927749-2057474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
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147 40 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9967888