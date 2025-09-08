Barista sökes!

Café d'Italia, ett prisbelönt kafé sedan 2006, söker en flexibel och noggrann barista med erfarenhet av espressomaskin för en tjänst omfattande 25-35 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna inkluderar kundbemötande, kassahantering, smörgåsbredning, bakning, diskplockning samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café.
. Tjänsten kräver förmåga att arbeta i ett högt tempo och under stress samt att samarbeta effektivt i team. Vi har höga krav som ställs på personalens kompetens och professionalism.
Lönen följer kollektivavtal!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ilcafeditalia@hotmail.com

Arbetsgivare
Tjariar Coffee Shop
kyrkogatan 21 (visa karta)
226 51  LUND

