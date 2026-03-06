Barista
2026-03-06
Om jobbet
Vi söker en kreativ, serviceinriktad barista till nytt café koncept i Göteborg inför sommaren!
Är du serviceminded, gillar fartfyllda dagar och har ett intresse för kaffe och bakverk? Då kan du vara den vi söker!
Vi öppnar ett helt nytt cafékoncept i Göteborg - ett ställe där passion för kaffe möter lyxiga bakelser och vackra tårtor. Med ett modernt och mysigt café i Västra Frölunda, vill vi skapa en plats där både gäster och personal trivs.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av som barista särskilt kring enklare kaffedrinkar som cappuccino, latte, espresso och liknande. Som en del av vårt team kommer du att arbeta med kaffetillredning, enklare drinkar och servering. Du får även möjlighet att fördjupa dig i vår passion för högkvalitativa bakverk och en service upplevelse i toppklass. Vi söker dig som delar vårt engagemang för kvalitet, noggrannhet och ett varmt bemötande.
Vi erbjuder dig:
Ett spännande och nystartat koncept med massor av energi och möjligheter
Fräsch, nyrenoverad lokal.
En arbetsplats där teamkänsla och arbetsglädje står i centrum
Arbetstid mellan 50-100% beroende på din tillgänglighet och erfarenhet
Vi söker dig som:
Vi söker dig som besitter dokumenterad erfarenhet av barista arbete samt har god kunskap i att tillreda enklare drinkar och andra dryckesalternativ med hög kvalitet och noggrannhet.
Är flexibel, positiv och gillar att ge god service
Har ett öga för detaljer och gillar att jobba i ett kreativt och nytt sammanhang
Behärskar svenska i tal
Vi tror att du gillar kaffe, bakverk och människor lika mycket som vi gör!
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Plats: Göteborg - Hisingen & Västra Frölunda
Tjänstgöringsgrad: 50-100%
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Jobb@creamycakes.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Spring Cake AB
(org.nr 559418-6958)
Hisingsgatan 28-30 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9781006