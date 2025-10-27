Bärhjälp - Extra vid behov!
NearYou Sverige AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2025-10-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vår kund expanderar och vi söker nu bärhjälp vid behov till transporter och leveranser med utgångspunkt från Torsvik, Jönköping.
Som bärhjälp arbetar du tillsammans med en chaufförskollega med att leverera och bära in gods till både företag och privatpersoner. Arbetet är fysiskt och kräver att du är aktiv och trivs med ett rörligt jobb.
Fordonet är utrustat med hjälpmedel som elektronisk trappklättrare och lyftanordningar för att underlätta arbetet.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Anställningsform: Behovsanställning - passar dig som vill arbeta extra vid sidan av studier, annan sysselsättning eller som pensionär.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är fysisk aktiv och gillar att arbeta i team
• Är ansvarsfull, serviceinriktad och flexibel
• Behärskar svenska i tal
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9383". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9574848