Baransvarig- Home Hotel Packhuset
Nordic Choice Commercial Services AB / Servitörsjobb / Kalmar Visa alla servitörsjobb i Kalmar
2025-08-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Växjö
, Kristianstad
, Gotland
eller i hela Sverige
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en baransvarig till Home Hotel Packhuset i Kalmar som vill bli en del av vår familj.
Vi söker dig som brinner för service och mersälj.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
• Barförsäljning
• Bemanningsansvar över avdelningen
• Arbeta aktivt med utveckling och förnyelse av drinkmenyn
• Samarbeta med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster.
• Arbeta mot uppsatta försäljningsmål
• Skapa en trevlig atmosfär bland våra gäster
Detta är en visstidsanställning på ca 40 % med chans till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är förlagd till kvällar, vardag som helg.
Är det dig vi söker?
• Du är social och brinner för service.
• Du har erfarenhet från bar och servering
Bonuspoäng för:
• Bartenderutbildning eller liknande
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
• En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
• Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
• Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
• 25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
• Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Home Hotel Packhuset Jobbnummer
9483011