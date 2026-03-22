Bar & Servering

2026-03-22
Nu söker vi efter nya sköna medarbetare till sommarsäsongen -26 till vår restaurang som ligger belägen mitt i Falkenbergs city på Rådhustorget!
Vi har huserat här med samma ägare sedan 1994 och vår affärsidé bygger på att låta smaker från vår närhet berika våra menyer. Vår familjära servicegrad ute på restauranggolvet sätter tryggheten till vår verksamhet.
Vårt unika läge mitt i stan gör att vi kan bygga ut ordentligt på sommaren och vi har en uteservering med ca 200 stolar under högsäsongen. Under säsong är vår öppettid från kl. 12:00 alla dagar i veckan och desto mer veckan tar sig mot helg, desto senare blir det.
Vi toppar upp vår verksanhet med olika nöjen som t.ex. Quizkvällar, Karaoke, Klubb och det kan hända att vi ställer en trubadur på vår scen.
Vi vill att du har koll på bongmaskiner, betalterminaler och annan "teknik" som hör branschen till. Vi söker dig som bor inom ett "pendlingsvänligt" avstånd, kan prata och skriva svenska utan problem och är redo för snabba arbetsinsatser.
• Vi söker dig som är ett Ess i baren! Du som kan skotta grogg, bygga cocktails och jobba som spritlucka för vår servering!
• Vi söker Dig som är en stjärna i serveringen! Du som kan hantera gäster på ett tryggt och familjärt sätt, som får dem att trivas och återvända till oss!
• Vi söker Dig som är både och!! Dig som kan alternera mellan bar och servering!
Sök dig till oss!
Svara oss genom att skriva lite om dig själv och vad du har gjort tidigare i branschen. Du måste vara 18 år fyllda och skicka gärna med en "selfie". Vi kommer att tillsätta tjänsten snarast möjligt så vänta inte med din ansökan. Finns det intresse för en fortsatt anställning efter säsongen är vi öppna för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobba@hermanspub.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rådhustorgets Restaurang AB
(org.nr 556497-8806), http://www.hermansrestaurang.se
Rådhustorget (visa karta
)
311 31 FALKENBERG Arbetsplats
Hermans Restaurang & Nöje Jobbnummer
9811859