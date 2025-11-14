Bålstadoktorn söker Allmänspecialister
Nu finns chansen att söka tjänsten som allmänspecialist på BålstaDoktorn - den lilla vårdcentralen som vuxit och blivit stor.
Vi förstärker nu teamet med två allmänspecialister. Kanske vill du och en kollega jobba tillsammans på vår fina vårdcentral? På sikt kan möjlighet finnas att ingå i vårdcentralens ledningsgrupp och då ev också bli verksamhetsansvarig delägare i Praktikertjänst.
Information om arbetsplatsen
På BålstaDoktorn ges möjlighet att följa patienten genom hela livet då vi förutom vårdcentral erbjuder mödrahälsovård, barnhälsovård, fysioterapi, dietist, kurator och psykolog. Vi arbetar i ljusa och fina lokaler belägna nära Mälaren. Bålsta har mycket goda kommunikationer. Man tar sig enkelt via E18 med bil från både Stockholm och Västerås. Föredrar du resa med tåg så går det utmärkt välja pendel- alternativt fjärrtågen.
Vi erbjuder dig en trygg anställning i en väletablerad verksamhet och i ett härligt team på ca 40 personer med fin sammanhållning. Du har dina egna patienter och på så vis kan vi uppnå kontinuitet och trygghet för de ca 14 000 patienter som är listade hos oss. Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
BålstaDoktorn arbetar aktivt med kontinuitet. Läkare och sjuksköterska arbetar i mindre team för att främja samarbete och kontinuitet samt känslan av ett begränsat uppdrag. Varje team består av en specialist i allmänmedicin, två utbildningsläkare samt en sjuksköterska och tillsammans jobbar de med sitt teams patienter. Som specialist "äger" Du Din tidbok vilket innebär att Du är den enda som bokar i den. Du har daglig telefonrådgivning och triagerar Dina patienter och planerar Ditt arbete. Du bedömer inkommande remisser på Dina patienter och planerar handläggningen. Till Din hjälp finns sjuksköterskor, diabetessköterskor, undersköterskor, barnmorskor, dietist, kurator, psykolog och fysioterapeuter.
Det finns många utbildningsläkare på Bålstadoktorn, såväl studenter som BT-, AT- och ST-läkare. Handledning ingår i arbetet liksom att ha barnläkarmottagning på BVC. Varje vecka är det rond med hemsjukvårdspersonal.
Mottagningens team hjälps åt med att bemanna mottagningen med läkare till kl 1700. Detta medför stora möjligheter att styra sina arbetstider o/e arbeta hemifrån hel eller del av dag de dagar Du inte bemannar till kl 1700.
Vårdcentraler i region Uppsala ansvarar tillsammans för att bemanna husläkarjour och beredskapsjour, vilket kan komma att vara en del av arbetet. Kvalifikationer
Du är specialist inom allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Flytande kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter och som vårdcentralens utveckling. Du drivs av kvalité i ditt arbete och vi tror att du är nyfiken på nya lösningar och möjligheter. Som person är du en god samarbetspartner bland dina kollegor. Vi lägger stor vikt på teamarbete eftersom vi vet att kvaliteten i vården ökar genom ett teambaserat omhändertagande, där olika yrkeskategorier samarbetar.
Du är kommunikativ, lugn, balanserad och förtroendeingivande i möte med patienter och kollegor. Självklart trivs du med att handleda yngre kollegor.
Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande och och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Vi frågor, kontakta gärna vår rekryterare Cecilia Källebo på tel 010-128 39 68 eller mejla cecilia.kallebo@ptj.se
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
