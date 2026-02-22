Bageriarbetare med erfarenhet av burek

Nitaj Balkan Grill AB / Kockjobb / Burlöv
2026-02-22


Balkan Grill & Burek i Arlöv söker en kock med erfarenhet av traditionell balkansk burek. Vi söker dig som kan arbeta självständigt med deg och fyllning samt säkerställa hög kvalitet och hygien i köket. Erfarenhet av handgjord deg är meriterande.

Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: blkngrill@gmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Burekbagare".

Detta är ett heltidsjobb.

Nitaj Balkan Grill AB (org.nr 559329-3532)
Kronetorpsvägen 2 (visa karta)
232 37  ARLÖV

9756402

