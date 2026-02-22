Bageriarbetare med erfarenhet av burek
Nitaj Balkan Grill AB / Kockjobb / Burlöv Visa alla kockjobb i Burlöv
2026-02-22
Balkan Grill & Burek i Arlöv söker en kock med erfarenhet av traditionell balkansk burek. Vi söker dig som kan arbeta självständigt med deg och fyllning samt säkerställa hög kvalitet och hygien i köket. Erfarenhet av handgjord deg är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
