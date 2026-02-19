Bagare på Heltid
Fikahuset Stenungsund AB / Bagarjobb / Stenungsund Visa alla bagarjobb i Stenungsund
2026-02-19
Vi söker nu en bagare på heltid.
Vi är ett hantverksbageri beläget i Myggenäs på Tjörn och i Stenungsund.
Vi tillverkar allt från grunden själva så vi ser gärna att du antingen jobbat ett par år alternativt har en bageriutbildning med dig i ryggen.
Du ska vara stresstålig, kunna ha många bollar i luften, tyck att kvalitet på slutförd produkt är viktigt, kunna hantera allt från surdegsbröd till kavlade degar, tycka att bagaryrket är ett trivsamt yrke med förståelsen att det är ett fysiskt krävande arbete. Du måste vara självgående.
Svenska i tal och skrift är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Vi ser gärna att ni söker via e-post.
E-post: jobb@fikastenungsund.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fikahuset Stenungsund AB
(org.nr 559313-7267), http://www.fikastenungsund.com Jobbnummer
9753153