Bagare och konditor
Sockermajas AB / Bagarjobb / Göteborg Visa alla bagarjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sockermajas AB i Göteborg
Vi på Sockermajas bistro söker nu en glad och pigg bagare och konditor.
Sockermajas är inne i en utvecklingsfas och vi behöver stärka vårt team med en bagare och konditor. Vi vill att du har utbildning och några års erfarenhet av yrket. Det är viktigt att du behärskar både bageri och konditori. Tjänsten innefattar även viss kundkontakt så det krävs att du har god social kompetens och är utåtriktad. Framför allt gillar du människor. Det ingår även i tjänsten att kunna stötta kallskänk och kassa vid behov.
Vi erbjuder en fartfylld arbetsplats i ett gott team med stor utvecklingspotential.
Det viktigt att du kan ta dig till Torslanda tidigt då första passet börjar redan kl 05.00. Tjänsten är till att börja med en deltid med arbete varannan helg men för rätt person kan vi så småningom erbjuda en heltids tjänst.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tveka inte att skicka iväg en ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Glöm inte att bifoga ditt CV.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: pernilla@sockermajas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare och konditor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sockermajas AB
(org.nr 559064-9017)
Postflyget 12 (visa karta
)
423 37 TORSLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9468249