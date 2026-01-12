Bagare
Vallentuna Stenugnsbageri AB / Bagarjobb / Vallentuna Visa alla bagarjobb i Vallentuna
2026-01-12
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna Stenugnsbageri AB i Vallentuna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vallentuna Stenugnsbageri - Söker bagare
2års yrkeserfarenhet eller 3-årig yrkesutbildning är KRAV.
Vi är ett familjeägt hantverksbageri i centrala Vallentuna, som sedan starten 2009 alltid eftersträvat kvalitet, och god helhetsupplevelse.
Vi söker dig med brinnande intresse och vill vara del av vårt arbetslag och fortsätta utveckla vårt bageri. Hos oss tillverkar vi allting från grunden, stenugnsbakat bröd med långa liggtider. Kavlade bakverk, söta kaffebröd. traditionella bitar, mousetårtor, och Gelato.
Tjänsten är planerad tillgänglig till våren, 2026 Låter detta intressant, skriv till Jobb@vsbageri.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobb@vsbageri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kanelbulle". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Stenugnsbageri AB
(org.nr 556777-7494)
ALLÉVÄGEN 6 (visa karta
)
186 39 VALLENTUNA Jobbnummer
9677923