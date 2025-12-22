BAE Systems Bofors söker Testingenjör
2025-12-22
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 750 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
BAE Systems Bofors söker Testingenjörer
Är du analytisk, nytänkande och en lagspelare som vill göra skillnad?
När det kommer till att leverera världsledande försvarssystem, är utveckling ett av våra främsta fokusområden. I denna roll ges du möjligheten att spela en avgörande roll i att vara med och utveckla framtidens försvarssystem!
Våra värderingar lägger grundenVåra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Tillsammans med våra underleverantörer strävar vi efter högteknologisk kvalitet och utmanar gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktiga re än någonsin och vi på BAE Systems Bofors tar vårt ansvar på största allvar. Vi söker nu dig som vill bidra till att säkra försvarsförmågan i Sverige och våra partnerstater världen över.
Bli en del av vårt engagerade team
Intresset för våra produkter är stort och vi växer. Nu behöver vi förstärka vårt team med fler testingenjörer. Intresset för våra produkter är stort och vi växer. Hos oss blir du en del av sektionen Test och Cyber inom Utvecklingsavdelningen, en miljö där teknik, innovation och samarbete står i fokus.
Om tjänsten Som testingenjör kommer du att:
- Planera, genomföra och utvärdera tester, med fokus på systemarbete och kravhantering
- Utveckla testdokumentation, inklusive testfall och testrapporter
- Vidareutveckling och underhåll av testmiljöer
Du kommer också att:
- Bidra till teknologistudier och nya produktidéer
- Leda felutredningar kopplade till testområdet
- Arbeta med metodutveckling och vidareutveckla analysverktyg
- Jobba både självständigt och tillsammans med ett drivet, engagerat team
KvalifikationerVi söker dig som har:
- Högskole-/civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet som gymnasieingenjör
- Minst 2 års erfarenhet inom relevant teknikområde
- Goda kunskaper inom mjukvara, hårdvara, programmering och testmetodik
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Som person är du:
- Analytisk och nytänkande - du ser mönster, ifrågasätter och hittar nya vägar framåt
- Samarbetsinriktad - du trivs i team och delar gärna med dig av din kunskap
- Strukturerad och noggrann - du dokumenterar och följer upp ditt arbete på ett systematiskt sätt
- Nyfiken - du är alltid redo att prova något nytt, utforska det okända och testa dig fram till rätt lösning
Att arbeta hos ossBAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare.
Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din egen hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökanAnnonsen är publicerad över jul och nyår då vi har lägre bemanning, varför svarstiden kan komma att ta längre tid än vanligt.
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och värdesätter mångfald, för oss är det en stryka. Vi ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I den här befattningen finns det krav på svenskt medborgarskap.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:Rekryterande chef Lotta Wahlström (Sektionschef Cyber & Test), 0586-733 902
Rekryterare Ulrica Berg Persson, 0586-733 020
Fackliga kontaktpersoner:Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
