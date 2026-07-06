Badvaktmästare till Tidaholms kommun
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2026-07-06
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Söker du ett arbete där du får kombinera ansvar, service och gemenskap i en levande miljö? Sök då vår tjänst som badvaktmästare! Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker nu en badvaktmästare till badhuset Forshallen där dina arbetsuppgifter bland annat består av:
simundervisning
lokalvård
kassaarbete i entré samt café
bevakning av simbassängerna
andra förekommande arbetsuppgifter i simhall.
Kvälls- och helgarbete förekommer i tjänsten. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har poollivräddarutbildning och/eller simlärarutbildning. Vi vill att du har erfarenhet av arbete med badhus, livräddning, simskola och vattenträning.
Du är en person som har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Du har en hög social förmåga och kan entusiasmera, engagera och stötta. Du är serviceinriktad, har ett gott bemötande och en positiv inställning. Du tycker om att samarbete och jobba med människor både i grupp och självständigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett socialt och varierat arbete där du bidrar till att skapa en välkomnande och trivsam miljö för våra besökare. Du kommer att få en introduktion i din tjänst så att du känner dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-09-30 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-08-09.
Urval och intervjuer kommer att ske from v.32.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobbVi
tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobbOm
du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Enhetschef
Daniel Andersson daniel.andersson@tidaholm.se +46502606207 Jobbnummer
9992966