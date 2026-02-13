Badvaktmästare/Maskinist
2026-02-13
Teknik- och fritidsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Säffle och Åmåls kommuner. Hos oss bidrar du till ökad livskvalitet för omkring 27 000 invånare - tillsammans med engagerade kollegor som varje dag ser till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och utvecklas.
Du möter en flexibel och modern arbetsplats med nära 200 kollegor inom sju olika enheter. Vi arbetar tillsammans och stöttar varandra i en organisation där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad.
Säffle och Åmål erbjuder småstadens närhet, trivsel och naturupplevelser - med Vänerns skärgård runt knuten, ett rikt kultur- och föreningsliv samt goda pendlingsmöjligheter. Förvaltningens kontor ligger bara 100 meter från Säffles resecentrum.
Vill du lära känna oss bättre? Följ @teknikfritidsaffleamal på Instagram eller besök www.saffle.se
och www.amal.se."
Säffle och Åmåls kommuner har tillsammans ca 28 000 invånare och kännetecknas av ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.
Närheten till Vänern och dess fantastiska skärgård ger stor potential för båtliv och fiske. Kommunerna kännetecknas av trivsel, tillgänglighet och småstadens fördelar.Publiceringsdatum2026-02-13Beskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen verkar för folkhälsa, och tillsammans driver vi två av Sveriges modernaste simhallar med upplevelser för alla åldrar.
Åmål simhall har 25 meters simbassäng, undervisnings-/lekbassäng, rehabbassäng, bubbelpool samt en rutschkana.
Säffle simhall har 50 meters simbassäng, varmpool, mulitbassäng, barnbassäng samt en relaxavdelning.Dina arbetsuppgifter
Som badvaktmästare/maskinist är du tillsammans med huvudmaskinist och driftledare vår tekniska ryggrad. Du arbetar också med badbevakning, lokalvård och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
Huvuduppdraget är att underhålla och serva vattenprocessen, bevaka våra simbassänger och vårda våra lokaler med syftet att skapa en trygg och säker miljö för våra gäster. Våra gäster är vårt ändamål - alla ska få ett så trevligt besök som möjligt hos oss. Kvälls- och helgtjänstgörning sker enligt schema.
Som badvaktmästare/maskinist kommer du arbeta med följande:
- Badbevakning
- Service gentemot simhallens gäster
- Säker och trygg verksamhet och arbetsplats
- Lokalvård
- Vattenreningsprocess tillsyn och skötsel
- Avhjälpande underhåll i simhall och maskinpark
- Kontroll av tekniska installationer
- Entreprenörskontakter internt och externt
- Myndighetskrav och egenkontroll
- Provtagning internt och externt
- Delta i planeringsmöten med personal rörande sitt arbetsområde
- Beställning av material och tjänster
- FakturahanteringKvalifikationer
Vi söker dig med ett tekniskt intresse och praktiskt handlag, som också trivs med service och har ett bra kundbemötande.
Det är meriterande om du har teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av idrott/hälsa eller arbete i simhall.
Som person är du ansvarstagande och lösningsorienterad med god samarbetsförmåga. Du tilltalas av att jobba i serviceyrket som ställer höga krav på dig vid mötet med våra gäster. Du är en trygg person som klarar av såväl arbete självständigt som i grupp, och räds inte att uttrycka din åsikt. Ibland är tempot högt så vi tror du är stresstålig och har förmåga att behålla lugnet i situationer där oväntade saker kan hända.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning i arbetsgrupperna, och ser gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet.
Din datavana är god.
Arbetet kräver att du har god fysik.
B-körkort är ett krav.
Utdrag ur belastningsregistret ska bifogas ansökan.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning.
En (1) tjänst.
Tillträde sker efter överenskommelse.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
