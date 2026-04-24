Badrumssäljare till Renoverum
Renoverum Sverige AB / Säljarjobb / Båstad Visa alla säljarjobb i Båstad
2026-04-24
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renoverum Sverige AB i Båstad
Renoverum i Båstad växer snabbt och vi säljer nu fler badrum än vi hinner med. Därför söker vi en ny badrumssäljare som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder kompletta badrumslösningar inklusive installation och montering. Våra kunder kommer ofta in med mått, och vi hjälper dem hela vägen från första idé till färdigt badrum.
Rollen innebär
Kundkontakt i butiken och via telefon
Problemlösning och rådgivning kring material och lösningar
Design av badrumslösningar utifrån kundens behov
Tidsplanering tillsammans med montörer och installatörer
Vi söker dig som har
Erfarenhet av försäljning
En lösningsorienterad inställning
Ett naturligt driv och är resultatorienterad
Meriterande
Erfarenhet av marknadsföring
Vi erbjuder
Provisionsbaserad lön
Goda utvecklingsmöjligheter när företaget växer
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till oss på info@renoverum.se
och bli en del av Renoverum. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Info@renoverum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Renoverum Sverige AB
(org.nr 559147-2583)
Hallandsvägen 17 (visa karta
)
269 36 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9873075