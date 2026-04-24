Badrumssäljare till Renoverum

Renoverum Sverige AB / Säljarjobb / Båstad
2026-04-24


Visa alla säljarjobb i Båstad, Laholm, Ängelholm, Halmstad, Bräcke eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Renoverum Sverige AB i Båstad

Renoverum i Båstad växer snabbt och vi säljer nu fler badrum än vi hinner med. Därför söker vi en ny badrumssäljare som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder kompletta badrumslösningar inklusive installation och montering. Våra kunder kommer ofta in med mått, och vi hjälper dem hela vägen från första idé till färdigt badrum.
Rollen innebär
Kundkontakt i butiken och via telefon
Problemlösning och rådgivning kring material och lösningar
Design av badrumslösningar utifrån kundens behov
Tidsplanering tillsammans med montörer och installatörer

Vi söker dig som har
Erfarenhet av försäljning
En lösningsorienterad inställning
Ett naturligt driv och är resultat­orienterad

Meriterande
Erfarenhet av marknadsföring

Vi erbjuder
Provisionsbaserad lön
Goda utvecklingsmöjligheter när företaget växer

Är du den vi söker? Skicka din ansökan till oss på info@renoverum.se och bli en del av Renoverum. Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Info@renoverum.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Renoverum Sverige AB (org.nr 559147-2583)
Hallandsvägen 17 (visa karta)
269 36  BÅSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9873075

Prenumerera på jobb från Renoverum Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Renoverum Sverige AB: