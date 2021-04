Badmästare som får Jönköpingsborna att vilja åka till simhallen - Jönköpings kommun - Säkerhetspersonalsjobb i Jönköping

Jönköpings kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Jönköping2021-04-13Stadsgårdsbadet, NorrahammarVill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du använda dina kunskaper och erfarenheter för att få fler att bli simkunniga, dyka långt och njuta av vatten ute och inne? Vill du bli en av oss?Just nu söker vi badmästare till två av våra badanläggningar;Stadsgårdsbadet har sin placering centralt i stadsdelen Råslätt. Stadsgårdsbadet erbjuder en öppen mötesplats för våra kommuninvånare med en simbassäng, mindre undervisningsbassäng, plaskbassäng för de mindre barnen och ett mindre gym.Badet i Norrahammars sportcenter är en av Jönköpings kommuns sex badanläggningar och har sin placering i Norrahammar, utanför Jönköping. Här erbjuder vi en öppen mötesplats för våra kommuninvånare med en simbassäng, plaskbassäng för de mindre barnen, ett mindre gym och sporthall.Jönköpings kommun driver totalt sex badanläggningar och tre utomhusanläggningar för bad i tempererat vatten sommartid. Under sommartid stänger vi Stadsgårdsbadet och verksamhet bedrivs istället på våra andra bad. Samverkan sker mellan våra bad i Jönköping, vilket gör att du behöver vara beredd på att tjänstgöra tillfälligt på våra andra bad vid behov.Vi söker dig som varje dag vill möta och serva de som kommer till oss. Och samtidigt vara med i vårt arbete att skapa trygga och inkluderande mötesplatser för våra besökare.Du kommer i huvudsak att arbeta med att lära ut simning i våra simskolor, bevaka bassänger, städa i olika utrymmen och vara instruktör i vattengympa. Det gör vi tillsammans i en arbetsgrupp på cirka fyra medarbetare. Vi samverkar mellan alla våra badanläggningar i Jönköpings kommun, vilket gör att du tillfälligt kan behöva arbeta på våra andra anläggningar och under sommaren då Stadsgårdsbadet är stängt.Vi söker dig som:Har gymnasieutbildning med påbyggnad badmästarutbildning eller diplomerad simlärare med poollivräddarutbildning eller annan likvärdig utbildning.Är utbildad inom något av följande: diplomerad massör/vattengympainstruktör/gruppträningsinstruktör.Är positiv och flexibel som person med ett gott bemötande.Samt vara bra på att kommunicera med våra besökare.Är vidare serviceinriktad, ansvarsfull och har god samarbetsförmåga.Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datorvana. Det är meriterande med språkkunskaper utöver svenska.Tidigare har arbetat framgångsrikt med barn och ungdomar.Simkunnighet är ett krav och vi kräver godkänt dyk-och livräddningstest före intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetBelastningsregisterFör att få arbeta med barn och unga inom Jönköpings kommun måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för övrigt arbete och kontakt med barn. Om det blir aktuellt med en anställningsintervju önskar vi utdraget i ett oöppnat kuvert.Utöver kommunens gemensamma förmåner och friskvårderbjudanden erbjuder vi bland annat gratis bad och träning på förvaltningens badanläggningar.2021-04-13Arbetsprover tillämpas.Arbetet innebär morgon, kvälls- och helgtjänstgöring.Arbete kan även förekomma på andra bad inom Jönköpings kommun. Var god ange i din ansökan vilket bad du önskar placering på.Vi kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.UpplysningarFör frågor kontakta enhetschef Zophie Vilppala Edvinsson, tfn 036-107324Fackliga företrädare ( https://www.jonkoping.se/fackligastk) Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidTillsvidare. 100. Tillträde enligt överenskommelse.Lön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Jönköpings kommun5686704