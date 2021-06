Badhuspersonal Freja Bad & Gym - Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen - Säkerhetspersonalsjobb i Gnesta

Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Säkerhetspersonalsjobb / Gnesta2021-07-01Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala förvaltning som i första hand bereder ärenden åt kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Vidare lämnar förvaltningen stöd till övriga förvaltningar gällande sekretariat, arkiv, ekonomi, IT och personalfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar också den strategiska gemensamma planeringen. Fritidsenheten, Servicecenter, kultur, bibliotek, näringslivs- och turismfrågor ligger även under förvaltningen.2021-07-01Gnesta kommun söker dig som vill vara en del av Freja Bad & Gyms utveckling. För att skapa en trevlig miljö för såväl besökare som kollegor ser vi att du har en självklar serviceinställning och ett gott bemötande samt bidrar till att utveckla verksamheten ur ett kund- och föreningsperspektiv med inriktning på ökad fysisk aktivitet för Gnestas invånare.Du ska ha god simkunnighet, vara utbildad i första hjälpen, ha simlärarutbildning och kunna livrädda i vatten. Alla som arbetar i denna anläggning genomför livräddningsprov varje år.Vi ser att du har erfarenhet av att leda t ex vattengymnastik och har erfarenhet av att arbeta i en badanläggning. Tjänsten ingår i ett arbetslag med både manliga och kvinnliga kollegor där vi ser det som positivt och något vi strävar efter.Intresse för att lära sig mera om vattenrening och teknik meriteras.Vi tillämpar roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment så som lokalvård, undervisning, kassa och receptionsarbete även ingår i ditt arbete.Vi lägger stor vikt vid att du är serviceinriktad.Arbetstiden är förlagd på dag/ kväll och var tredje helg.Vi begär utdrag från belastningsregister då vi arbetar med barn i anläggningen.Välkommen med din ansökan, kanske du är vår nya kollega!Ledare för vattengympa, livräddning, HLR, simlärareÖVRIGTGnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.Du är varmt välkommen att bli en av oss.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dag/ kväll/ helg Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-06 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen5839939