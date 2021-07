Backup Teamledare till Kundserviceavdelningen på Jollyroom - Jollyroom AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Jollyroom AB

Jollyroom AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-07-08Jollyroom etablerades år 2010 och är Nordens ledande barn- och babybutik på nätet. Vi befinner oss i stark tillväxt och är ett av de snabbaste växande bolagen inom e-handeln i Europa. Vi servar idag fler än 2 000 000 kunder och har allt för barnen mellan 0 till 12 år samt ett heltäckande sortiment för gravida. I vårt 75 000 kvm stora lager, med över 35 000 artiklar finner barnfamiljen både välkända och nya varumärken. Ett brett sortiment, en tillgänglig webbutik, snabba leveranser och kunnig kundservice är våra grundpelare som gör Jollyroom till det självklara valet i barnfamiljens vardag. I Göteborg ligger Campus Jollyroom, här finns ett stort nybyggt kontor, flera moderna lager, showroom för våra kunder samt gym och restaurang för våra medarbetare. Vi har även ett kontor i Umeå samt en fysisk butik i Stockholm Kungens Kurva. Vår personalstyrka växer löpande och utgör i dagsläget 500 fantastiska medarbetare, 300 medarbetare arbetar på heltid och resterande på behovsbasis. Möjligheten till expansion och framgång har aldrig varit större. Efter att ha vunnit nr. 1 positionen på den Nordiska marknaden har vi nu påbörjat expansionen in i Europa. På sikt skall Jollyroom bli den ledande aktören inom barn- och baby på nätet i Europa. Vi skall ge europeiska konsumenter den bästa upplevelsen. Vi är med i matchen för att vinna.Har du ambition att bli ledare och vill jobba i ett snabbt växande företag? Då kan du vara rätt person för oss! Vi söker dig som älskar kundservice och vill utvecklas vidare inom ledarskap. Som Backup Teamledare jobbar du operativt som kundserviceagent samtidigt som du får utvecklingsmöjligheten att lära dig vad jobbet som Teamledare innebär.AnsvarSom backup Teamledare är du kundserviceagent i grunden och jobbar operativt i vår kundservice. Du har ett nära samarbete med Teamledare som tilldelar dig vissa arbetsledande uppgifter och fungerar som dennes ställföreträdare i organisationen. Du får ständig coaching för att utvecklas i ditt ledarskap. En backup ser till att alla förekommande arbetsuppgifter inom kundserviceavdelningen utförs och att processerna följs i linje med gällande rutiner samt företagets riktlinjer och instruktioner.2021-07-08Utföra ordinarie dagligt arbete inom Kundservice.Vara Teamledarens ställföreträdare vid frånvaro.Arbetsleda och coacha enligt tilldelade instruktioner och anvisningar från Teamledaren.Introducera och vid behov utbilda i arbetsprocesser och instruktioner för teammedlemmarna.Att vid behov leda informationsmöten för teamet.Att schemalägga på uppdrag av Teamledaren.Hålla god ordning och reda samt verka för ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.Vara ett gott föredöme .Minst ett års arbetslivserfarenhet från service.Har varit ledare eller har ambition att bli ledare.Goda IT kunskaper.Flytande i Svenska och Engelska i både tal och skrift.Kundorienterad.Prestigelös, ödmjuk och trivs med att jobba i ett högt tempo.Självgående och gillar att ta egna initiativ.Förmåga att kommunicera med människor på ett effektivt sätt både i tal och skrift.Som backup Teamledare är du driven och har ett gott föredöme avseende arbete och uppförande. Vidare har du en god förmåga att engagera och motivera medarbetare.MeriterandeArbetsvana från kundservice eller reklamationshantering.Erfarenhet av att jobba i betalnings- eller bokningssystem samt SAP.Vad vi erbjuder digEntreprenörsdriven verksamhet.Hög utvecklingstakt.Spännande bransch.Ungdomlig och pulserande miljö.Friskvårdsbidrag.Kollektivavtal för alla anställda.Placering nära Göteborg; 15 minuter med bil till city.Upplägg och kontaktStart: Snarast möjligt.Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas).Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111. I november 2020 flyttade hela verksamheten till nybyggda Campus Jollyroom i Sörred; Nordens största e-handelscentrum. På Campus Jollyroom finns ett stort modernt kontor, flera logistikanläggningar, showroom för våra kunder samt gym för alla medarbetare.Arbetstider: Vardagar kl. 08-17, söndagar kan även förekomma.Kontakt: Eva Lidbrink via eva.lidbrink@jollyroom.se Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Nedan finner du våra senaste PR-meddelanden:Vi fick en flygande start på det nya året ->Vi har fått en ny VD och HR-chef->Vi anställde 200 personer inför julhandeln 2020 ->Vi vann årets logistiketablering 2020 ->Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi referenstagning och bakgrundskontroll.Vi arbetar löpande med rekryteringen och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb med din ansökan.Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantörer.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-16Jollyroom AB5853280