Backluraskolan söker dig - legitimerad lärare för åk 4-6 - Stockholms kommun

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningBackluraskolan är en F-6 skola med ca 400 elever.Skolan ligger i ett naturskönt område i Hässelby norra villastad. Här finns engagerade pedagoger och ett stort fokus på utveckling och kollegialt lärande. Vi har eget tillagningskök och en inspirerande skolgård som inbjuder till lek och rörelse.Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare, och som vill vara del av en lärande organisation med fokus på utveckling och kollegialt lärande. Vi har fokus på förhållningssätt och arbetar sedan läsåret 18/19 med LIP (Lösningsinriktad pedagogik). Vi lägger stor vikt vid att få in mer rörelse i elevens hela dag. Vi deltar i ett tre-årigt samarbete med Synligt lärande/Challenging Learning. Målet med detta arbete är att synliggöra lärandet och att få eleven mer delaktig och förstå sitt eget lärande.I en miljö där vi tillsammans tar ansvar skapar vi också en trygg miljö för våra elever, en trygghet som sedan är grunden för inlärning. Vår målsättning är att alla våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sin egen förmåga.Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Backluraskolan tillsammans med oss, varmt välkommen med din ansökan!Ditt arbeteDu kommer att undervisa i årskurserna 4-6. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår det att du planerar, genomför, utvärderar samt säkerställer en högkvalitativ undervisning som ger eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.Din kompetens och erfarenhetVi söker dig som är legitimerad lärare med bred behörighet för att undervisa i årskurs 4-6.För att passa in hos oss behöver du ha elevens bästa i fokus, kunna se elevers olika behov, tillämpa ett relationellt förhållningssätt och därmed skapa de bästa förutsättningar för varje enskild elev. Vi värdesätter ett tydligt ledarskap där du också kan sätta gränser. Att bygga goda relationer och förtroendefulla samarbeten med kollegor, elever och vårdnadshavare ser vi därför som en naturlig del i arbetet. I gengäld erbjuder vi dig ett stimulerande arbete med stor frihet under ansvar!2021-04-02Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 11 augusti 2021 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-16