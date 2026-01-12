Backendutvecklare TypeScript och AWS

Avaron AB / Datajobb / Jönköping
2026-01-12


2026-01-12

Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en backendutvecklare till ett uppdrag hos en internationell aktör inom industri- och produktutveckling. Du blir en del av utvecklingen av skalbara, molnbaserade lösningar där kvalitet, moderna tekniker och goda utvecklingsprinciper står i fokus. Rollen innebär ansvar för hela utvecklingskedjan i en modern molnmiljö och ett nära samarbete i team med kodgranskning och kunskapsdelning som naturliga inslag.
ArbetsuppgifterUtveckla och underhålla backendtjänster och API:er i TypeScript
Bygga, driftsätta och vidareutveckla applikationer i AWS
Säkerställa hög kodkvalitet genom testdriven utveckling (TDD) och automatiserade tester
Delta i kodgranskningar och bidra till gemensamma tekniska beslut
Äga funktionalitet från design och implementation till produktion och förvaltning
Krav2-10 års professionell erfarenhet som backendutvecklare
Mycket god erfarenhet av TypeScript
Praktisk erfarenhet av molnutveckling, gärna i AWS
Stark bakgrund inom testdriven utveckling (TDD) och automatiserade tester
Erfarenhet av att utveckla och konsumera API:er
Engelska på professionell nivå i tal och skrift
MeriterandeAWS-certifiering

Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-01-20
