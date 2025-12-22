Backendutvecklare till Quest Consulting
2025-12-22
Uppdragsbeskrivning
Inom samhällskritisk transportverksamhet finns ett omfattande kameranätverk som används av flera olika aktörer för att hantera larm, kommunikation och operativ ledning i både akuta och förebyggande situationer.
Det videomaterial som används idag kommer huvudsakligen från fasta kameror vid anläggningar. Nästa steg är att successivt ansluta kameror från rörliga enheter såsom fordon och fartyg. Infrastruktur och systemmiljö digitaliseras, med målet att på ett flexibelt och skalbart sätt kunna realisera nya funktioner för slutanvändare.
Projektet arbetar främst med applikationer utvecklade i .NET Core, avsedda att köras i Linux-baserade containermiljöer. Vid behov kan andra språk användas där mycket hög prestanda krävs. Samtliga system driftas on-prem. Arbetssättet är agilt och följer DevOps-principer.
Vi söker en metodstark och erfaren backendutvecklare med vana av att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med många intressenter. Du har gedigen erfarenhet av att utveckla stabila, högpresterande och distribuerade system med hög kodkvalitet.
Systemet som utvecklas är ett expertsystem inom samhällskritisk verksamhet, där tillförlitlighet och prestanda är avgörande.
Du kommer att arbeta i ett projekt som är en del av ett större team bestående av utvecklare, systemspecialister, lösningsarkitekter och tekniska ledare. Gruppen består idag av cirka 15 personer med hög teknisk kompetens.
Obligatoriska krav
Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av backendutveckling under de senaste 7 åren
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av backendutveckling i C#/.NET Core, varav minst 2 år med .NET 6.0 eller senare
Erfarenhet av minst 3 olika shell-/automationsspråk (t.ex. PowerShell, Bash eller motsvarande) under de senaste 6 åren
Erfarenhet av minst 3 andra programmeringsspråk (t.ex. Go, Java, C++, Node/TypeScript, Rust eller liknande) under de senaste 6 åren
Minst 1 projekt de senaste 3 åren med många (ca 10) moduler/containrar där kandidaten haft en aktiv utvecklarroll i samtliga
Minst 1 års erfarenhet av att bygga och konfigurera CI/CD-flöden
Minst 1 års erfarenhet av att bygga och drifta Docker-containrar
Minst 1 års erfarenhet av eventbaserade system (t.ex. Kafka, RabbitMQ, MQTT, SignalR eller liknande)
Minst 1 års erfarenhet av att designa och implementera REST-API:er
Meriterande krav
Erfarenhet av strömmande video, t.ex. H.264 över RTSP
Erfarenhet av C++-utveckling i samverkan med .NET
Erfarenhet av SOAP-baserade API:er
Erfarenhet av mTLS-autentisering
Erfarenhet av strömmande kryptering av data
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
