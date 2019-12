Backendutvecklare sökes till internationellt kunskapsföretag i M - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Elektronikjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Malmö2019-12-21Är du en junior Backendutvecklare som är sugen på nästa utmaning? Eller är du en vass programmerare som är sugen på din första utmaning? Har du ett intresse för den senaste webbteknologin? Då kan det vara just dig vi söker!Vår kund, ett av Sveriges mest välkända och ansedda varumärken, söker nu dig som brinner för att utveckla den en ledande tjänst för en global marknad. Till företagets utvecklarteam, som idag består av 10 nyfikna kollegor, söker vi nu dig som brinner för kod och att förbättra andras vardag.I din roll kommer du huvudsakligen att vidareutveckla och underhålla företagets befintliga plattform och infrastruktur. Mikrotjänsterna utvecklas i Java, infrastrukturer ligger i AWS Cloud och applikatonerna körs främst i Docker.Du ges stor möjlighet att påverka din arbetssituation, till exempel när det gäller utvecklingsplattform och verktygsval, och du får stort ansvar när det gäller de lösningar du arbetar med och den kod du utvecklar. Du har en erfaren grupp bakom dig, redo att ge dig stöd. Företaget har ingen fast gräns mellan backend och frontend, utan alla jobbar i samma team med möjlighet till rörelse mellan grupperna.Tjänsten är en heltidstjänst med start efter överenskommelse. Rekryteringsprocessen sker via StudentConsulting och du kommer bli anställd direkt av vår kund.2019-12-21Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial högskole- eller universitetsutbildning, är en vass programmerare och har ett brinnande intresse för att koda. För att vara aktuell för denna tjänst har du minst ett par års erfarenhet inom utveckling, men det kan tillgodoräknas med en vass kompetens och genuint driv. Du ska även vara flytande i svenska i såväl tal som skrift. Du trivs med att arbeta i team, är social och har kommer gärna med förslag på nya funktioner, applikationer och arbetssätt.Din kompetens ligger i några av följande ramverk & språk:JavaSpring/Spring BootAmazon/AWSLåter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-03Studentconsulting Sweden AB (Publ)5017162