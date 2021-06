Backendutvecklare | Fullstack - Etteplan Sweden AB - Elektronikjobb i Salem

Etteplan Sweden AB / Elektronikjobb / Salem2021-06-28RollenEtteplan Software & Embedded Solutions (SES) har ett stort antal kunder inom AI, IoT, Machine Learning, MedTech, Life Science och Sustainability. I Stockholm sker nu en omfattande expansion inom Cloud, Web och Mobile, med lösningar för t ex Service Design, Self Service (stores & boxes), Vehicle charging och Mobile payment.Arbetsuppgifterna är mycket varierande och du kommer att ha stora möjligheter att utvecklas både på det tekniska och personliga planet. Har du intresse och erfarenhet finns det även möjlighet att anta rollen som Tech Lead. Som konsult arbetar du antingen i projekt som leds av kunden eller teamkollega från Etteplan. Uppdrag utförs oftast i egna lokaler men även på plats hos kund.Tekniska kunskaperVi söker dig som har relevant akademisk utbildning, kombinerat med ca 3 - 8 års erfarenhet av systemutveckling, gärna som Fullstackutvecklare. För att lyckas i den här rollen behöver du ha djupa kunskaper inom några av dessa eller liknande kompetenser:Språk: C#, Java, Golang, JavaSript/TypeScriptRamverk: .Net Core alt ASP.NET, Node.js, EntityFrameworkMicroservices: Containers, DockerDatabaser: MSSQL Server, MySQL/MariaDB, MongoDB, NoSQLVersionshantering: Git, Subversion, TFSDet är meriterade om du även har erfarenhet eller intresse av:Mobile: Flutter, React Native, Swift (iOS), Java/Kotlin (Android), Xcode, XamarinCloudplattformar: Microsoft Azure, Amazon AWS, Google GCP/FirebaseMetoder: Agile/Scrum/SAFe, DevOps, CI/CDUI-ramverk och verktyg2021-06-28Du har ett genuint intresse för systemutveckling och brinner för att tillsammans med teamet hjälpa kunderna att lyckas med avancerade, affärskritiska projekt. Som konsult är det viktigt att du gillar att möta kunder och kollegor, att kommunicera och samarbeta, samt vara flexibel och målinriktad. Vi söker en person som får saker att hända. I den här rollen behöver du tala och skriva flytande svenska.Varför Etteplan?Etteplan är ett välmående och expansivt företag med ett stort utrymme för individen. Här får du det stora internationella företagets fördelar och trygghet samtidigt som du får vara med och etablera en helt ny enhet i Stockholm. På Etteplan finns tydliga karriärvägar och dina ambitioner uppmärksammas. Du får stora möjligheter att lära dig ny teknik och arbeta med intressanta uppdrag, kollegor och kunder. Här är utveckling en naturlig del av arbetet och du får unika utvecklingsmöjligheter. Du erbjuds fast månadslön och kollektivavtal.Om EtteplanEtteplan grundades 1983 i Finland och är idag ett börsnoterat, globalt ingenjörsbolag. Företaget arbetar inom Engineering, Inbyggda system och Teknisk dokumentation. Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många av marknadens ledande industrilösningar och konsumentprodukter. Företaget har 3500 anställda, varav 700 i Sverige. I Stockholm finns kontor i Vreten/Solna och i Skarpnäck. Se gärna https://www.etteplan.com/sv. I denna rekrytering samarbetar Etteplan med Quadruped. Hör av dig med frågor eller skicka din ansökan till carina.ronnby@quadruped.se . Urval och intervjuer sker löpande.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Carina Rönnby, 076-101 77 70.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-29Etteplan Sweden AB5834807