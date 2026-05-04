Backend Java Developer
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet där utvecklingstakten är hög och där flera initiativ driver förändring i både arbetssätt och teknik. Rollen är en viktig del av arbetet med att hålla ihop leveranser kopplade till produktens roadmap och bidra med stabil backendutveckling i en miljö under transformation.
Här får du arbeta nära verksamhetskritiska lösningar där kvalitet, leveransförmåga och teknisk hållbarhet är centrala. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill använda din Java-kompetens i ett sammanhang där tekniken gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar backendlösningar i Java för att stötta leveranser i produktens roadmap.
Du arbetar med Spring-ramverket, exempelvis Spring Boot, Spring Security och Spring Data, för att bygga robusta och underhållbara tjänster.
Du hanterar dataåtkomst mot relationsdatabaser med JPA/Hibernate.
Du bidrar till effektiva leveransflöden genom arbete med CI/CD-pipelines och containerbaserad drift.
Du samarbetar med teamet för att säkra framdrift och kvalitet i en verksamhet som befinner sig i förändring.
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet av backend-utveckling i Java.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Spring-ramverket, till exempel Spring Boot, Spring Security och Spring Data.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av relationsdatabaser och JPA/Hibernate för dataåtkomst.
Minst 3 år dokumenterad erfarenhet av CI/CD-pipelines och containerbaserad drift, till exempel Docker och Kubernetes.
Du kan kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av Java 17 eller senare, till exempel Java 21, samt Spring Boot 3.x eller 4.x.
Erfarenhet av att designa och bygga RESTful API:er, distribuerade system eller mikrotjänstarkitekturer.
Erfarenhet av OpenShift Container Platform, inklusive verktyg som Tekton.
Erfarenhet av GitOps-arbetssätt med Kustomize, helm och Argo CD för konfigurationshantering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7672866-1978425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9888543