B2B-säljare sökes Obegränsad provision
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-06
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Vill du ha ett jobb där din prestation avgör din lön?
Marketplace Sverige AB söker drivna företagssäljare som vill vara med och bygga en av Sveriges mest spännande digitala plattformar för företag.
Vi hjälper företag att växa genom moderna digitala tjänster och söker nu fler säljare som vill arbeta med hög provision, frihet och stora utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som företagssäljare kommer du att kontakta företag över hela Sverige och hjälpa dem att öka sin synlighet, få fler kunder och växa digitalt.
Du arbetar med både nykundsbearbetning och uppföljning av befintliga kunder. Rollen passar dig som trivs med telefonen, gillar att skapa relationer och motiveras av att göra affärer.
Du kommer att sälja tjänster som företag efterfrågar varje dag.
Våra tjänster
Hemsidor
E-handel
Sökmotoroptimering (SEO)
Google Business-optimering
Google Ads
Sociala medier
AI-lösningar
Företagsprofiler
Bannerannonsering
Pressmeddelanden och PR
Leadgenerering
Lokala landningssidor
Digital marknadsföring
Företagsregister
Grafisk design
Logotyper och varumärkesprofilering
Hosting, domäner och e-post
Löpande support och underhållArbetsuppgifter
Kontakta nya företagskunder via telefon och e-post
Boka och genomföra säljmöten
Presentera våra tjänster
Ta fram offerter
Följa upp offerter och affärer
Bygga långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot uppsatta mål och utveckla din egen försäljning
Vi söker dig som
Är driven och målinriktad
Har god kommunikativ förmåga
Trivs med att prata med människor
Vågar ta kontakt med nya kunder
Är ansvarstagande och självgående
Har god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande men inget krav. Vi värdesätter rätt inställning och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning utan lönetak
Attraktiva provisioner
Flexibelt arbete
Introduktion och löpande säljutbildning
Säljstöd, manus och material
Möjlighet att bygga upp en egen kundportfölj
Karriärmöjligheter till Team Leader eller Sales Manager
Chansen att vara med och bygga ett snabbväxande företag från ett tidigt skede
Exempel på kunder
Du kommer bland annat att arbeta mot:
Bilverkstäder
Restauranger
Frisörer och salonger
Byggföretag
Fastighetsmäklare
Advokatbyråer
Redovisningsbyråer
Tandläkare
Kliniker
Hotell
E-handelsföretag
Industriföretag
IT-bolag
Lokala tjänsteföretag
Små och medelstora företag inom alla branscher
Hos oss finns inga lönetak
Vi tror på att belöna prestation. Ju fler affärer du gör och ju starkare kundrelationer du bygger, desto större blir din inkomst.
Om du är en person som vill utvecklas, göra affärer och vara med på en spännande tillväxtresa vill vi gärna höra från dig.
Skicka din ansökan redan idag och bli en del av Marketplace Sverige AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9993043