B2B säljare till Bromma - Packia Nordic AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Packia Nordic AB

Packia Nordic AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-06Lockas du av en spännande tillväxtresa i en av Sveriges roligaste arbetsplatser, samt älskar att utmana dig själv? Vi på Packia Nordic erbjuder nu en roll som innebär stort eget ansvar där du kommer ha möjlighet att bli en nyckelperson i företagets framtida utveckling. Vi är på jakt efter en driven, utåtriktad och strukturerad person som vill ta sig an en spännande utmaning i fartfylld miljö.Vilka är Packia Nordic?Packia Nordic arbetar med ett eget varumärke med specialartiklar inom kontorsmaterial, kem/städ och Non-food. Vi har inga kataloger eller butiker utan det är du, stjärnan hos oss, som är den viktigaste tillgången i processen att nå ut till kunden. Du kommer vara vårt ansikte utåt och den personen våra kunder möter i första hand.Innan vi berättar om alla fördelar med att jobba på Packia Nordic vill vi nämna en sak: För oss spelar det ingen roll om du varit den bästa säljaren på dina tidigare arbetsplatser eller om du aldrig jobbat med försäljning tidigare. Vi vet att du med vår hjälp kommer du bli Sveriges nästa toppsäljare!Vad letar vi efter?Förutom att vara ambitiös och nyfiken, föreställer vi oss att:Du har en stark passion för försäljning, tillväxt, och nätverksbyggande.Du har erfarenhet inom B2B försäljning.Du talar flytande svenska och engelska.Du är envis och vill ta nästa steg i försäljningsprocessen.Du har förmåga att tänka i stora drag, men du är samtidigt noggrann med detaljer.Du har en stark arbetsmoral och presterar högt.Hos Packia Nordic står den anställdes framgång och behov i fokus.I Packia Nordic Sales Academy kommer du att få en gedigen utbildning med ständigt stöd från säljchefer som är där för att du ska bli den bästa säljaren. Vi anställer inte chefer eller ledare externt utan det är du med rätt ambitioner och driv som en dag kommer att kunna axla en sådan roll.Varför ska du söka till oss?Vi är ett av Sveriges mest snabbväxande bolag.Vi erbjuder tjänstedator, tjänstetelefon och tjänstebil.Vi älskar att leverera resultat, men vi måste även ha kul, regelbundna teamaktiviteteroch prisutdelningar är vår vardag.Älskar du också att tjäna pengar? Då hör du verkligen hemma på PackiaNordic - Levererar du så kommer det att synas på ditt konto!Låter detta bra och vill du vara med på resan?Då är det din tur att övertyga oss! Skriv kortfattat vem du är och varför du passar in hos oss på Packia Nordic. Förbered dig på att sälja in dig på intervjun när vi väl kontaktar dig!Nu kör vi!2021-04-06None Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-19Packia Nordic AB5673574