B2B säljare sökes till American Express - Malmö - NRG Sweden AB - Säljarjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos NRG Sweden AB

NRG Sweden AB / Säljarjobb / Malmö2021-04-13Nordic Retail Group (NRG) är en av Nordens ledande retail byråer. Vi söker nu för American Express räkning B2B säljare att representera AMEX i centrala Malmö. Med start 1:a juni.I arbetet kommer du bearbeta handlare samt diverse aktörer inom ett brett spektra av branscher centralt i Malmö, för att de ska kunna erbjuda American Express som betallösning till sina kunder.Vi tror att du som söker har några års erfarenhet av B2B-försäljning sedan tidigare gärna inom tjänsteförsäljning eller liknande, alternativt vana att arbeta sedan flera år ute på fältet och eller i butik.Om American ExpressAmerican Express är idag världens största kort- och reseföretag med fler än 90 miljoner kortmedlemmar och partners inom alla branscher världen över.AMEX etablerades i Sverige redan under 1970-talet och har senaste åren en stark tillväxt med hundratusentals aktiva användare av sina tjänster och produkter.2021-04-13Boka in säljmöten med återförsäljareBesöka kunder och sluta avtal med återförsäljareSälja in Amex betallösning till nya affärspartnersDagliga rapporteringar om antal besök, sälj och återbesökVi söker dig som:Har några års erfarenhet av B2B och eller B2CHar flera års dokumenterad säljerfarenhetHar dokumenterad förmåga att nå dina uppsatta målHar erfarenhet att skapa och förvalta kundrelationerTalar svenska och engelska obehindrat i både tal och skriftB-körkort och tillgång till bilDet är starkt meriterande om du även talar andra språk, exempelvis arabiska, mandarin eller thailändska.Tydlig hunterprofilHar förmåga att förhandla och övertyga andraStarkt driv och ägarskap i säljetKan jobba självständigt och är säljdrivenUtåtriktad individ som gillar relationsbyggandeOrädd och modig i säljsammanhangetTävlingsmänniskaVi erbjuderEn plats i ett fantastiskt teamFast lön + bonusSchyssta pensionsvillkor och försäkringarStora utvecklingsmöjligheterLöpande coachningOmfattning: Heltid, 100%Anställningsform: Projektanställning 12 månader*Start: 1:a Juni 2021Plats: MalmöDu är anställd av Nordic Retail Group på uppdrag av American Express.Möjlighet till permanent förlängning.Tjänsten beräknas tillsättas omgående därför sker intervjuer löpande så ansök snarast. Frågor (ej ansökningar) om tjänsten kan ställas till:Johan Åberg aberg@nordicretailgroup.com Om Nordic Retail GroupNordic Retail Group är idag Nordens ledande expert inom bemanning, rekrytering och genomförande av säljdrivande aktiviteter.Vi grundades 1997 och finns idag lokalt representerade i alla 4 nordiska länder.Nordic Retail Group har år efter år placerat sig på topplistor över Nordens snabbast växande företag. Vi har kunnat göra det eftersom vi hjälper våra kunder att lösa en av deras mest affärskritiska utmaningar: Hur de ska maximera sin försäljning.Vi vet att lösningen handlar om människor, konsten att attrahera rätt människor med rätt motivation och erfarenhet. Vi fokuserar alltid på att finna rätt person, inte bara att fylla en vakans. Genom det är vi med all tydlighet mer fokuserade på personer än funktioner. Vi strävar efter att vara en toppresterande arbetsgivare.Att attrahera, utveckla och uppskatta de bästa talangerna inom vårt område.Vi kallar det, Passion for People!Besök gärna http://www.nordicretailgroup.com http://www.nordicretailgroup.com/) för mer information.Varaktighet, arbetstidHeltid Projektanställning 12 månaderLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31NRG Sweden AB5688150