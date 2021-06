B2B Säljare - Är du vår nya toppsäljare? - Jiricom AB - Säljarjobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Jiricom AB

Jiricom AB / Säljarjobb / Jönköping2021-06-30Vi på Jiricom AB söker efter B2B säljare som vill växa tillsammans med oss.Vi söker efter en driven och social person som älskar att etablera kontakt och skapa relationer med människor. Som säljare hos oss kommer du sälja våra tjänster och produkter mot företag främst via telefon samt digitala- och fysiska möten.Oavsett bakgrund och erfarenhet är din sociala kompetens och engagemang det viktigaste för oss. Det är ett stort plus om du har jobbat med sälj eller telefonförsäljning innan, men det är inte ett krav. Vi kommer hjälpa dig att bli en duktig säljare om du saknar erfarenhet.Vi är i en intensiv utvecklingsfas och som säljare hos oss har du stora möjligheter att utvecklas som person och forma din egen framtid hos oss på Jiricom. Vad sägs om att få medverka och driva en nyetablering på en utländsk marknad?2021-06-30Är målinriktad, disciplinerad och vill utvecklas inom försäljningÄr orädd och älskar att prata med nya människorÄr intresserad av teknik och har god datavanaVi erbjuder dig:Grundlön med taklös provision och bonus.Intern utbildning inom säljteknik och produktkunskap.Löpande coaching från professionell säljcoach.Härlig gemenskap.Mycket goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.Friskvårdsbidrag och hälsokontroll.Möjlighet att ta del av personaloptioner (delägarskap i Jiricom).Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan nu!Läs mer om oss på www.jiricom.se Sista dag att ansöka är 2021-08-31JIRICOM ABVasavägen 3C55454 Jönköping5838183