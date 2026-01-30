B-korts chaufför inom distribution
Falkenklev Logistik AB / Fordonsförarjobb / Burlöv Visa alla fordonsförarjobb i Burlöv
2026-01-30
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenklev Logistik AB i Burlöv
, Lund
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierande jobb där du får träffa många kunder och arbeta självständigt? Vi söker nu distributionsförare till våra paketbilar!
Hos oss erbjuds du en arbetsplats där fokus ligger på att skapa personliga relationer till vår personal och värdesätta denna som vår främsta tillgång.
Vi söker dig som har
• Körkort B (minst 2 år)
• Ett trevligt bemötande och gillar kundkontakt
• Förmåga att arbeta effektivt och självständigt
Som chaufför har du daglig kontakt med många kunder och därför värdesätter vi dina personliga egenskaper högt. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en naturlig känsla för god service.
Du trivs med kundmöten, arbetar effektivt och har förmågan att planera och genomföra dina uppgifter självständigt.
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 07.00-16.00.
Placering: Utgångspunkt från Arlöv med körning som täcker merparten av Skåne.
Lön enligt avtal.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: maria@falkenklevlogistik.se Arbetsgivare Falkenklev Logistik AB
(org.nr 556567-8439), https://www.falkenklevlogistik.se/
Gullrisvägen 6 (visa karta
)
232 61 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715248