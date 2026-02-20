B-kort leveranser Stockholm Söderort
Jr Logistic AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-02-20
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Det kommer att läggas stort fokus på dig som person. Du är inte bara JR Logistic's ansikte mot kund utan även kundens ansikte utåt. Att du är trevlig, punktlig och ansvarsfull ser vi som en självklarhet men vi uppskattar även medarbetare som samtidigt är initiativrika och serviceinriktade.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
• Tunga lyft
• Lastning/lossning av gods
• Köra lätt lastbil
• Navigera i Stockholm
Vi söker dig som har:
• B-körkort
• God arbetsmoral, noggrannhet och samarbetsförmåga
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från liknande arbete inom logistik eller leveranser är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jobb@jrlogistic.se Arbetsgivare Jr Logistic AB
(org.nr 556664-6690), http://www.jrlogistic.se
