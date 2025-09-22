B-chaufför sökes på heltid
2025-09-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Har du B-körkort, ansvarsfull och brinner för att erbjuda bästa möjliga kundservice? Då har vi möjligheten för dig!
Vi söker B-Chaufförer till ett av Sveriges största företag inom logistik och distribution!
Arbetet kommer i huvudsak att bestå av distribuering av paket. Du utgår från terminalen i Örnsköldsvik, men är därefter ute på vägarna enligt planerad rutt under ditt arbetspass. Som b-chaufför är du ansiktet utåt för företaget och du kommer att ha daglig kundkontakt.
Tjänsten är på heltid och man jobbar under dagar samt kvällar.
Då tjänsten är ett konsultuppdrag, innebär det att du kommer att vara anställd hos StudentConsulting men arbeta ute hos kund.
DETTA SÖKER VI
Som person ser vi att du är ansvarstagande, ambitiös och tycker om att arbeta självständigt. Du brinner för kundservice och har en positiv inställning till arbete, där du arbetar noggrann, men effektivt. Då det kan förekomma tunga lyft ser vi att du är i god fysisk form och trivs att arbeta i högt tempo.
Krav för tjänsten är B-körkort. Vi ser även att du behärskar språket väl i både tal och skrift, samt med fördel har god lokalkännedom.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras och arbetet kräver att du är anmärkningsfri.
Låter tjänsten intressant? Sök den redan idag! Urval och intervjuer sker löpande
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
