B.King Group - Medarbetare

B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-03-06


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B.King Group AB i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Stenungsund, Gislaved eller i hela Sverige

Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster.
Att arbeta på Burger King kan vara ett första kliv in på arbetsmarknaden, ett arbete vid sidan av studier eller en plats för personlig utveckling med möjligheter att klättra och bygga en karriär.
Burger King är en av världens största restaurangföretag och nyckeln till vår framgång är ett starkt team med engagerade, motiverade och målmedvetna medarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: william@bking.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
B.King Group AB (org.nr 556643-3651)
Postgatan 47 (visa karta)
411 06  GÖTEBORG

Arbetsplats
Burger King

Jobbnummer
9780994

Prenumerera på jobb från B.King Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B.King Group AB: