B.King Group - Medarbetare
B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B.King Group AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster.
Att arbeta på Burger King kan vara ett första kliv in på arbetsmarknaden, ett arbete vid sidan av studier eller en plats för personlig utveckling med möjligheter att klättra och bygga en karriär.
Burger King är en av världens största restaurangföretag och nyckeln till vår framgång är ett starkt team med engagerade, motiverade och målmedvetna medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: william@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B.King Group AB
(org.nr 556643-3651)
Postgatan 47 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Burger King Jobbnummer
9780994