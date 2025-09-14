B chaufför

Åkeri med flera budbilar som levererar musikinstrument, mat och pall gods inom Storstockholm. Det kan förekomma körningar utanför Stockholms län och Sverige. Vi söker nu B chaufför för heltidsanställning. Extra trimmar kan förkomma (helg- och kvällsarbete).
Beskrivning av kvalifikationer:
B körkort är ett måste och du har god lokalkännedom inom Storstockholmsområdet.
Du behärskar svenska i både tal och skrift
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Diamond Express Åkeri AB (org.nr 556738-6635)
Herkulesvägen 8 B (visa karta)
141 44  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chef
Charles Onuora
0707161811

