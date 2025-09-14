B chaufför
Diamond Express åkeri AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2025-09-14
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diamond Express åkeri AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Åkeri med flera budbilar som levererar musikinstrument, mat och pall gods inom Storstockholm. Det kan förekomma körningar utanför Stockholms län och Sverige. Vi söker nu B chaufför för heltidsanställning. Extra trimmar kan förkomma (helg- och kvällsarbete).
Beskrivning av kvalifikationer:
B körkort är ett måste och du har god lokalkännedom inom Storstockholmsområdet.
Du behärskar svenska i både tal och skrift
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Via telefonsamtal Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diamond Express Åkeri AB
(org.nr 556738-6635)
Herkulesvägen 8 B (visa karta
)
141 44 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef
Charles Onuora 0707161811 Jobbnummer
9507473