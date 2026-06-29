Azure-specialist inom Server & Lagring | Västtrafik | Göteborg
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2026-06-29
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Vill du vara med och vidareutveckla Västtrafiks Azure-plattform i nästa fas av vår molnresa? Att jobba hos oss innebär att på riktigt göra skillnad - för klimatet, samhället och människors vardag. Hos oss får du en nyckelroll i vår pågående molnresa, där dina idéer och din kompetens gör verklig skillnad. Läs mer om tjänsten här!
Om rollen
Som Azure-specialist i Team Server & Lagring är du med och ansvarar för att vår molnplattform är robust, säker och långsiktigt förvaltningsbar. Du får en central roll i vår fortsatta molnresa, där vi mer och mer övergår till en molnbaserad och automatiserad plattform - och här blir du en viktig person! Rollen har ett tydligt Azure fokus (ca 70%), där du arbetar med att förvalta, vidareutveckla och forma vår plattform framåt. Samtidigt ansvarar du även för delar av vår Windows Server‐miljö (ca 30%) i en hybridkontext.
En viktig del av rollen är att agera rådgivande mot interna verksamheter - du hjälper till att omsätta behov till hållbara lösningar i Azure, samtidigt som du bidrar till att nyttja plattformens fulla potential. Du arbetar både operativt och utvecklande, i nära samarbete med andra områden såsom nätverk, databas och digital arbetsplats.
Exempel på arbetsuppgifter inom Azure
• Förvaltning och vidareutveckling av Azureplattformen
* Arbeta med governance, policyer, RBAC och kostnadskontroll
* Stötta verksamheten med rådgivning och lösningsförslag i Azure
* Övervakning, loggning och felsökning
* Driva automation och Infrastructure as Code
* Backup, DR och säkerhetsarbete
Exempel på arbetsuppgifter inom Windows Server
* Drift och förvaltning av Windows Server‐miljö
* Patchning, livscykelhantering och felsökning
* Förbättring av standarder, dokumentation och rutiner
Du blir en del av ett hjälpsamt team som tillsammans driver förbättring och utveckling i nära samarbete. Det är ett stort fokus på automatisering och lika så på utbildning och omvärldsbevakning för att ligga i teknikens framkant. Du kommer även bidra till förbättringsinitiativ och utveckling av vår CAF och Landing Zones. https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/42bcf3af-128c-486c-8639-4c0f3781d396.jpg
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att ligga i framkant och som drivs av att utveckla både teknik och arbetssätt. Du trivs i en miljö där du får vara med och påverka, förbättra och bygga upp något långsiktigt. Som person är du strukturerad, nyfiken och ansvarstagande samtidigt som du är prestigelös och trivs i samarbete med kollegor. Du har ett starkt säkerhets- och kvalitetsfokus och ser värdet av struktur, dokumentation och efterlevnad.
Vi ser också att du är intresserad av omvärldsbevakning och håller dig uppdaterad inom exempelvis Azure, automation och nya tekniker som GenAI. Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
* Erfarenhet av Azure i drift‐ eller plattformskontext, inklusive övervakning och automation
* Erfarenhet av Windows Server‐drift
* Goda kunskaper inom serverhantering i Azure och Windows Defender
* Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Det allra viktigaste för oss är din drivkraft och vilja att bidra i teamet. Hos oss får du vara med på en spännande Azure‐resa där du har möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt. Vad vi kan erbjuda dig är förutom detta, är en arbetsplats med vänlig kultur och prestigelöst klimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.
Meriterande erfarenheter för rollen är:
* Azure governance och kostnadsstyrning
* Azure nätverk och säkerhet
* Infrastructure as Code (Bicep/Terraform)
* PKI/certifikathantering
* Domänpolicys
Västtrafik som arbetsplats
På Västtrafik är du med och påverkar människors vardag och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi är mitt i en teknisk utvecklingsresa och satsar långsiktigt på vår IT‐infrastruktur. Hos oss får du en trygg anställning, goda utvecklingsmöjligheter och en kultur som präglas av samarbete och hjälpsamhet. Vi erbjuder flexibelt arbete och goda förmåner, samt möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg. Västtrafik erbjuder ett flexibelt arbetsupplägg bestående av både kontor- och distansarbete. Beroende på uppdrag kan tjänsten komma att placeras i säkerhetsklass. Beroende på behov och överenskommelse kan beredskap även komma att ingå i rollen.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vår rekryterare Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
. Vi har semester v.28-32 men uppmuntrar dig att visa ditt intresse redan nu och lägga in din ansökan under tiden. Du kan förvänta dig återkoppling under v.33.
Vi ser fram emot att veta mer om dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gullbergs Strandgata 8, 411 04 Göteborg (visa karta
)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Västtrafik AB Kontakt
Contact
Jenny Lilja jenny.lilja@se.experis.com Jobbnummer
9982745