Azure specialist
Göteborgs kommun / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Du kommer vara en del av teamet som bygger och driver Microsoft Azure-plattformen i Göteborgs stad.
Teamet ansvarar bland annat för att tillse att en central och delad infrastruktur i Azure efterlevs och man ansvarar också för plattformens arkitektur och styrning. Ytterligare ett ansvar som ligger på teamet är att säkerställa en stabil drift, dess prestanda, säkerhet samt kostnader för plattformen.
Som Azure Specialist kommer du bland annat att:
- designa, bygga och förvalta plattformen med Infrastructure as Code (IaC) med hjälp av Bicep och Azure DevOps
- ansvara för drift, utveckling och optimering av centrala plattformsförmågor [PS1] såsom nätverk, säkerhet, identitet, policy, övervakning och kostnadskontroll
- automatisera deployment, skalning, compliance-rutiner och incidenthantering
- introducera och stötta kunder och interna team i hur plattformen används på ett säkert och effektivt sätt
Om dig
Vi ser att du har:
- någon form av högskoleutbildning inom IT, alternativt har annan förvärvad erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- minst 3 års erfarenhet av arbete med Microsoft Azure och djup förståelse av Azure-tjänster (nätverk, RBAC, identitet, policy och säkerhet)
- god kunskap om principer som Cloud Adoption Framework, Well-Architected Framework och Azure Landing Zone
- erfarenhet av traditionell infrastruktur on-prem, inklusive drift och förvaltning av Windows- och Linux-servrar
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Infrastructure as Code (IaC) t ex Bicep, ARM, Terraform
- CI/CD-processer med Azure DevOps eller liknande verktyg
- containeriserade arbetslaster (Kubernetes, Docker)
Det är också meriterande om du har kunskaper inom övervakning och loggning samt larmstrategier, och även gärna skriptvana i PowerShell/Bash/Ansible.
Relevant certifiering (som AZ-104, AZ-400 eller AZ-305) är även det meriterande.
Vi ser att du som ansöker är en driven och ansvarsfull person som både tar ansvar för att tjänsten förvaltas på rätt sätt men även driver utvecklingen och nya arbetssätt framåt. Du har ett kommunikativt förhållningssätt till dina kunder, kollegor och övriga intressenter. För att på bästa sätt lyckas i rollen har du även ett helhetsperspektiv som innebär att du ser och förstår hela bilden av en situation eller ett problem, istället för att fokusera på enskilda delar. Publiceringsdatum2026-01-19Övrig information
Tjänsten kan eventuellt innefattas av beredskapstjänstgöring.
Du kommer att få befattningen systemspecialist hos oss. Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Intraservice Kontakt
Jerker Cederquist jerker.cederquist@intraservice.goteborg.se 031-3678013 Jobbnummer
9692359