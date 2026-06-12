Azure DevOps Specialist
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här kliver du in i en nyckelroll där fokus ligger på att göra leveranskedjan snabbare, säkrare och mer skalbar i en komplex utvecklingsmiljö. Du arbetar med Azure DevOps som plattform och hjälper en större organisation att bygga effektiva flöden genom hela DevSecOps-kedjan, från kod och test till drift. Rollen har tydlig tyngdpunkt på automation, standardisering och release on demand i större skala, i nära samarbete med utvecklingsteam, arkitekter och intern drift- och plattformsorganisation.
Du blir en viktig del av arbetet med att vidareutveckla och förvalta en Azure DevOps-plattform som används av flera team. Det innebär att du både stärker den tekniska plattformen och stöttar verksamheten i att använda den på ett säkert, enhetligt och långsiktigt hållbart sätt. Fokus ligger på Azure DevOps som plattform, inte generell DevOps. Det här är en roll för dig som vill påverka både teknik, leveransflöden och arbetssätt i stor skala.
ArbetsuppgifterDu bygger, vidareutvecklar och underhåller skalbara CI/CT/CD-lösningar i Azure DevOps för flera utvecklingsteam.
Du utvecklar, kvalitetssäkrar och förvaltar YAML-baserade pipelines och automatiserade leveransflöden.
Du arbetar med Managed DevOps Pools i Azure samt med pakethantering och feeds.
Du integrerar säkerhet och testautomatisering som naturliga delar av leveransprocessen.
Du bidrar till framtagning och efterlevnad av ramverk, governance och tekniska policies kopplade till Azure DevOps.
Du stöttar utvecklingsteam i användningen av plattformen och hjälper dem att arbeta mer standardiserat och effektivt.
Du säkerställer att lösningarna är förvaltade, livscykelhanterade och används på ett säkert sätt.
Du driver kontinuerliga förbättringar inom automation, flöden och arbetssätt.
KravMinst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete som Azure DevOps-specialist.
Erfarenhet av automatiserade leveransflöden från kod till test och drift.
Förståelse för DevSecOps-principer och säkerhet som en del av leveransprocessen.
Förmåga att bygga skalbara lösningar för flera utvecklingsteam.
God praktisk erfarenhet av Azure DevOps som plattform, exempelvis konfiguration, utveckling av egen funktionalitet och framtagning av extensions.
God vana av att arbeta med YAML, Git, PowerShell och C#.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeUtvecklarbakgrund, exempelvis inom .NET.
Erfarenhet av agila arbetssätt, gärna SAFe.
Erfarenhet av skalbara lösningar för testautomatisering och kontinuerligt test, exempelvis ramverk och pipelinestöd.
Erfarenhet av säkerhetsskanning i CI/CD-pipelines, exempelvis SonarQube och GitHub Advanced Security.
Erfarenhet av molntjänster i Azure.
Erfarenhet av containerplattformar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7898751-2050017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9960976