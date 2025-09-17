Azure Cloud Engineer till Växande Advania
Azure Cloud Engineer till Advania
Vill du ta nästa steg i din karriär inom Azure och Cloud Transformation - i ett teknikdrivet team där du får stort inflytande, arbetar nära kund och bidrar till strategiska molnlösningar? Gillar du kundkontakt, automation och att jobba nära tekniken? Då är det här rollen för dig!Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Advania söker nu en Azure Cloud Engineer till sitt snabbväxande team inom affärsområdet Managed Services Provider. Här får du chansen att vara med och hjälpa kunder att etablera, optimera och vidareutveckla sina molnmiljöer i Microsoft Azure - både tekniskt och rådgivande.Du arbetar agilt tillsammans med kollegor i mindre, sammansvetsade team där du får stort inflytande, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Hos Advania kommer du tillhöra ett internt team som hjälper sina kunder ta nästa steg inom molntjänster. Rollen är bred och flexibel, med fokus på teknik, automation och kundsamarbete.
Hos Advania får du arbeta med:
Azure
Automatisering och infrastruktur i Azure med verktyg som PowerShell och Bicep
Molntjänster, både PaaS, nätverk och säkerhet, t.ex. Azure Policy, Entra ID
Kundleveranser och molntransformation
Möjlighet att bidra i arkitektur och teknikutveckling beroende på intresse och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har praktisk erfarenhet av Azure och har arbetat med molnautomation
Behärskar verktyg som PowerShell, Azure DevOps och Bicep
Gärna har erfarenhet av CI/CD och Infrastructure as Code
Har en bakgrund inom IT-infrastruktur och ett tydligt teknikintresse
Är kundorienterad, kommunikativ och självgående
Talar flytande svenska
Meriterande:
Vana vid att arbeta med YAML, REST API:er och Git
Erfarenhet av programmeringsspråk som Python, Node.js eller TypeScriptDina personliga egenskaper
Teknikdriven och nyfiken
Självständig men trivs i team
Lösningsorienterad och strukturerad
Tycker om att bidra till förändring och utveckling hos både kund och team
Varför Advania?
Du blir del av ett innovativt och snabbt växande team inom cloud - med stark framåtanda
Du arbetar inhouse och har nära kundkontakt
Du får påverka, ta ägarskap och bidra till tekniska initiativ
Du får arbeta med trygga kunder och långsiktiga relationer
Praktisk information:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Större delen av teamet sitter i Stockholm, men det finns kontor och går att jobba från Göteborg, Norrköping, Örebro, Halmstad eller på distans
Anställningsform: Heltid, TillsvidareSå ansöker du
Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!Professionals Nord hanterar rekryteringsprocessen i samarbete med Advania, tjänsten är en direktanställning hos Advania.
För frågor, kontakta Lucas Bryggman eller skriv till info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
