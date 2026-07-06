Avtalsspecialist
Sjöfartsverket / Personaltjänstemannajobb / Norrköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Norrköping
2026-07-06
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Sveriges vackraste arbetsplats söker en HR-specialist inom arbetsrätt och kollektivavtal med placering i Norrköping eller Göteborg
Har du ett starkt intresse för arbetsrätt och kollektivavtal, och vill arbeta i en roll där du får bidra till samhällsnytta och långsiktig utveckling?
Vi söker nu HR-specialist med inriktning arbetsrätt och kollektivavtal till vår Personalenhet, där kompetenser inom arbetsrätt, kollektivavtal och HR samlas för att ge ett samordnat och professionellt stöd till hela organisationen. Personalenhetens uppdrag är att bidra till att Sjöfartsverket är en attraktiv arbetsplats med ett starkt arbetsgivarvarumärke och en effektiv verksamhet. Enheten består av flera kompetenser som tillsammans arbetar för att stötta chefer och ledning i hela organisationen. Vi befinner oss nu i en utvecklingsfas där vi bland annat ser över och vidareutvecklar våra kollektivavtal – ett arbete där du som arbetsrätts- och avtalsspecialist kommer att ha en viktig roll.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist med inriktning arbetsrätt och kollektivavtal bidrar du med expertstöd i frågor som rör avtal och arbetsrätt. Du arbetar i nära samverkan med både HR-kollegor och chefer i hela organisationen, och är en viktig del i Personalenhetens samlade kompetens inom arbetsrätt och förhandling. I rollen kommer du att genomföra och driva förhandlingar, du kommer också att arbeta med analys och utveckling av kollektivavtal. I arbetsuppgifterna ingår även att utbilda i såväl arbetsrättsliga frågor som kollektivavtalsfrågor, men också stödja chefer med schemaplanering utifrån gällande kollektivavtal.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom arbetsrätt eller HR alternativt annan akademisk utbildning kombinerat med aktuell arbetslivserfarenhet vi bedömer likvärdigt
flerårig aktuell erfarenhet av arbete med kollektivavtal till exempel som HR-specialist, rådgivare, förhandlare, facklig företrädare eller annan specialist inom arbetsrätt och kollektivavtal
varit delaktig i arbetet med att ta fram verksamhetsanalyser och beslutsunderlag
god förmåga i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från arbete med avtal inom sjöfart och/eller operativ 24/7-verksamhet
erfarenhet från att simulera och beräkna effekten av olika avtalsförslag
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du har hög integritet, är relationsskapande, flexibel och öppen för förändringar. Du har en förmåga att agera självständigt och strategiskt där du arbetar tills du har uppnått önskat resultat. Du är drivande samt duktig på att anpassa ditt bemötande till olika mottagare. Vidare är du strukturerad och har en god analytisk förmåga. Du har också en god pedagogisk förmåga.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast. Intervjuer kommer att hållas v. 35-36.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
För den här befattningen tillämpas individuell lönesättning.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
ST Förhandlingschef Torgny Handreck, 010-478 64 67 eller torgny.handreck@sjofartsverket.se
(tillgänglig för frågor v.30 och v.32 och 33)
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 16 augusti 2026.
Diarienummer: 26-04523
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
602 27 NORRKÖPING Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9993294