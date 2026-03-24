Avtalsspecialist
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Avtalsspecialist med inriktning arbetsrätt och strategisk bemanningsplaneringmed placering i Norrköping eller Göteborg
Har du ett starkt intresse för arbetsrätt och kollektivavtal och vill vara med och utveckla vårt arbete med strategisk resursplanering?
Vi söker nu en Avtalsspecialist med inriktning arbetsrätt och kollektivavtal som kompletterar vår förhandlingsgrupp med särskild kompetens inom strategiskt arbete med bemanning. Du blir en del av vår HR-organisation och kommer arbeta tillsammans med flera olika kompetenser inom HR. Vi befinner oss nu i en utvecklingsfas där vi bland annat ser över och vidareutvecklar våra kollektivavtal - ett arbete där du kommer att ha en viktig roll. Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som Avtalsspecialist hos oss bidrar du med expertstöd till chefer, ledning och HR-kollegor i frågor som rör avtal och arbetsrätt. Du kommer ha ett särskilt fokus på strategisk resursplanering och arbeta proaktivt med att koppla Sjöfartsverkets mål till personalplaneringen. Det handlar om att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, vid rätt tidpunkt, samtidigt som man optimerar personalkostnader och främjar medarbetarnas välmående genom hållbara scheman. Du kommer bidra till en förflyttning från administrativ schemaläggning till en strategisk resursplanering, men också stödja chefer med schemaplanering utifrån gällande kollektivavtal.
Som Avtalsspecialist hos oss kommer du hantera rådgivning kring tolkning och tillämpning av avtal, driva och delta i förhandlingar, ta fram och genomföra utbildningar, utveckla och uppdatera dokumentation och arbetsmaterial samt arbeta med analys och utveckling av kollektivavtal. En viktig del i din roll blir att stötta chefer i förändringsprocesser för att uppnå en hållbar personalekonomi och verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för utvecklingsarbete och personalplanering.
Det är krav att du har:
akademisk utbildning inom antingen personalvetenskap eller annan utbildning kombinerat med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av arbete med kollektivavtal
erfarenhet av schemaläggning i komplex verksamhet samt mycket god kunskap om arbetstidslagstiftning och kollektivavtal
omfattande erfarenhet av att självständigt driva och hålla i förhandlingar
god datorkunskap
förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från:
arbete med avtal inom sjöfart och/eller operativ 24/7-verksamhet
att simulera och beräkna effekten av olika avtalsförslag
att arbeta med tex TimeCare, Heroma, Personec, Medvind, Visma mfl.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och god förmåga att skapa relationer och samarbete. Du är analytisk, strukturerad och har förmåga att balansera verksamhetens behov med hållbar schemaläggning. Du är trygg i dig själv, din kunskap samt i dialog med chefer och kan pedagogiskt förklara och motivera nya lösningar. Du har förmåga att anpassa dig till förändringar och har lätt att göra prioriteringar då uppdragen växlar i karaktär.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att påbörjas via Skype v. 17-18.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Sektionschef Ulla Westerlund, 010-478 61 21 eller ulla.westerlund@sjofartsverket.se
Stf Förhandlingschef Torgny Handreck, 010-478 64 67 eller torgny.handreck@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 12 april 2026.
Diarienummer: 26-02300
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/
Ulla Westerlund ulla.westerlund@sjofartsverket.se
9815344