Vill du arbeta i en högteknologisk och internationell miljö där struktur, affärsförståelse och tydlig kommunikation är A och O? Då är detta rollen för dig. Behovet är omgående så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi en avtalskoordinator till Beyond Gravity i Linköping. Här får du en central roll med många kontaktytor och stora möjligheter att växa in i rollen. I rollen som avtalskoordinator blir du en nyckelperson i organisationen. Du fungerar som spindeln i nätet mellan interna funktioner, leverantörer och andra externa parter. Du driver avtal framåt, säkerställer att deadlines hålls och ser till att alla parter har rätt förutsättningar för att leverera enligt överenskommelse.
Det här är en roll för dig som vågar ta plats, sätta tydliga tidsramar och följa upp. Du behöver trivas i en miljö där du har många parallella kontaktytor och där struktur och driv gör verklig skillnad.
På Beyond Gravity i Linköping arbetar cirka 250 personer med utveckling och tillverkning av avancerad utrustning för användning i rymden. Företagets huvudsakliga produkter är adapter- och separationssystem där de är världsledande. Med 90% av den kommersiella marknaden förser de alla större leverantörer av uppskjutningstjänster i världen med utrustning för uppskjutning av satelliter av alla storlekar. Rymdindustrin genomgår just nu en spännande förändring där den traditionella rymdindustrin utmanas av "New Space". Det inkluderar nya teknologier och lösningar och det blir allt viktigare att kunna hantera många olika typer av kunder, leverantörer och produkter.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. För att vara aktuell för rollen behöver du godkännas i denna process.
Du erbjuds
• En central och synlig roll i ett internationellt teknikbolag
• Möjlighet att bygga ett brett internt och externt nätverk
• En arbetsmiljö präglad av innovation, teknik i framkant och högt engagemang
Dina arbetsuppgifter
• Koordinera, administrera och följa upp avtal
• Säkerställa att deadlines sätts, kommuniceras och efterlevs
• Vara sammanhållande länk mellan interna och externa parter
• Följa upp ekonomiska delar kopplade till avtal, exempelvis kostnader och fakturaunderlag
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi eller juridik liknande
• Har viss förståelse för ekonomi och kan tolka ekonomiska underlag.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
• Arbetat i en teknisk eller internationell miljö.
• Uppfyller kraven för och kan genomgå en godkänd säkerhetsklassning.
• Finns tillgänglig för omgående start.
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av en koordinerande roll, exempelvis inom projekt, inköp eller administration
• Förståelse för juridiska termer relaterade till avtal.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Energisk
