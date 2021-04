Avtalskoordinator (hyresavtal) till Framåtlutande Miljardföretag - Delta Consulting AB - Företagsekonomjobb i Stockholm

Vi på Delta Consulting har nu fått äran att hjälpa vår kund i Stockholm att tillsätta en nyckelroll som avtalskoordinator.Start: OmgåendeVår kundVår kund arbetar med att utveckla Stockholm genom ett aktivt stadsutvecklingsarbete som miljontals stockholmare dagligen kan åtnjuta. Vår kund tillhandahåller attraktiva kommersiella fastigheter till högintressanta hyresgäster.Kontoret är beläget i moderna och luftiga lokaler mitt i City. Detta är en arbetsplats som präglas av kompetens och driv, som kombinerats med mjuka värden. Detta är sällsynt möjlighet att komma in till denna spännande arbetsplats, då det är väldigt sällan en medarbetare lämnar vår kund.Du kommer ansluta till säljavdelningen som består av ett framgångsrikt och drivet team! Här finner du en hög energinivå och en varm teamkänsla, där teamet nått framgångar utan "vassa armbågar".Du kommer att rapportera till försäljningschefen.2021-04-21Vi söker dig med bakgrund inom hyresadministration och avtalshantering. Du har kunskaper i hyreslagen och har tidigare varit delaktig i att upprätta hyresavtal. Din erfarenhet möjliggör att du snabbt kan komma in i rollen som avtalskoordinator hos vår kund och bidra till säljteamets framgångar. När du är bekväm i rollen finns även möjligheter att utvecklas inom fler områden.Säljavdelning har ett modernt ledarskap som ger dig frihet under ansvar. För att trivas och prestera, krävs därför att du är strukturerad, initiativtagande och nyfiken! Som person är du flexibel och du motiveras av att skapa värde för dina kollegor samt organisationen som helhet.Eftersom du i rollen som avtalskoordinator kommer upprätta avtal är det av vikt att har lätt för att effektivt författa text. Rollen som avtalskoordinator existerar inte idag och du kommer bli en välkomnad samt värdefull del av teamet.Skallkrav:Grundläggande kunskaper i hyreslagenErfarenhet av hyresavtalshanteringDu har lätt för att effektivt författa text