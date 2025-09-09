Avtalshandläggare, Interim
Vi söker Avtalshandläggare för ett längre interimsuppdrag, placering i Stockholm och med start i oktober 2025 (uppdragets längd är ca 2,5 år)
Uppdraget omfattar en roll som avtalshandläggare i ett stort projekt inom Stockholms kollektivtrafik. Du förväntas ingå i projektets ledande organisation och stötta projektledare och andra projektmedlemmar med framtagande av de avtal som behövs för ett effektivt projektgenomförande.
Avtalshandläggarens ansvar är bland annat att initiera, driva och samordna avtalsarbetet inom projektet, tillsammans med juridisk, ekonomisk och teknisk kompetens.
Avtalshandläggaren är ansvarig för, och leder arbetet med, de avtal som behöver tas fram med Stockholm stad och berörda fastighetsägare/exploatörer, både vad gäller tillfälliga och permanenta lösningar samt uppföljning av/tillägg till redan tecknade avtal mellan parterna. I de fall projektets arbeten genererar behov av avtal gentemot externa parter såsom mark- och fastighetsägare, lokalhyresgäster m. fl. ansvarar konsulten även för detta. Handläggning/förhandling av entreprenadkontrakt ingår ej i uppdraget.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
Planera och upprätta strategier för avtalsarbetet.
Identifiera behov av avtal i samråd med projektet.
Ansvara för och leda arbetet med att ta fram avtal med externa parter såsom kommuner, mark- och fastighetsägare, lokalhyresgäster m.fl. Exempel kan vara genomförandeavtal, nyttjanderättsavtal, planavtal, servitutsavtal, drift- och underhållsavtal och intrångsavtal.
Utreda och föreslå fastighetsrättsliga gränssnitt gentemot angränsande anläggningar.
Samordna och ansvara för att avtal granskas.
Bevaka giltighet på gällande avtal och ansvara för eventuell förlängning och tilläggsavtal.
Vara projektets kontaktperson gentemot avtalsparter.
Vi söker dig som har
Högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt minst 2-årig yrkesutbildning inom lantmäteri/samhällsbyggnad samt 10 års erfarenhet av arbete med avtals-, fastighetsrätts- eller markåtkomstfrågor inom samhällsbyggnad.
Flera års erfarenhet från arbete med avtals-, fastighetsrätts- eller markåtkomstfrågor inom samhällsbyggnad eller infrastrukturprojekt.
Ett par års erfarenhet av att samordna eller leda arbete med avtalsfrågor i projekt där flera markägare, kommuner eller myndigheter varit involverade.
Erfarenhet från arbete med avtals-, fastighetsrätts- eller markåtkomstfrågor i en offentlig beställarorganisation.
Erfarenhet av framtagande eller granskning av nyttjanderättsavtal, markupplåtelseavtal eller andra avtal kopplade till tillfälliga anläggningar och etableringar i infrastrukturprojekt.
Intervjuer sker löpande då kunden önskar snabb tillsättning av konsult
Vi ser fram emot din ansökan!
