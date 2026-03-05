Avtalshandläggare
Om uppdraget
Uppdraget avser en Avtalshandläggare till ett stort och långsiktigt infrastrukturprojekt inom spårbunden kollektivtrafik i Stockholm. Rollen innebär att arbeta med avtals-, fastighets- och markåtkomstfrågor i ett komplext projekt där flera aktörer samverkar.
Du kommer att arbeta i beställarens projektorganisation och bidra till att säkerställa att projektets behov av markåtkomst och fastighetsrättsliga lösningar hanteras effektivt och korrekt under planerings- och genomförandefasen.
Om Edge of Talent
Edge of Talent är ett kompetens- och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig genom din karriär, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Beskrivning av uppdraget
Som Avtalshandläggare kommer du att arbeta tillsammans med avtalssamordnare och övriga projektdeltagare för att planera och genomföra arbetet kopplat till avtal och markåtkomst i projektet. Rollen innebär ett nära samarbete med interna projektmedlemmar samt externa aktörer såsom fastighetsägare, kommuner och andra rättighetshavare.
Du ansvarar för att säkerställa att projektets behov av markåtkomst och fastighetsrättsliga lösningar hanteras effektivt och i enlighet med gällande regelverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Medverka i arbetet med järnvägsplan samt planering och genomförande av markåtkomst
Identifiera, ta fram och hantera olika typer av avtal, exempelvis nyttjanderättsavtal, servitutsavtal, fastighetsregleringar samt avtal med ledningsägare
Delta i framtagande av samverkansavtal och genomförandeavtal
Företräda projektet i dialog och förhandling med fastighetsägare, rättighetshavare och andra berörda parter
Ta fram underlag för lantmäteriförrättningar samt ansöka om och följa upp dessa
Bidra till planering och uppföljning av tidplaner kopplade till avtal och markåtkomst
Samverka med kommuner i frågor kopplade till detaljplaner samt hantera eventuella skaderegleringar eller tvister
Obligatoriska krav
Civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsrätt
Minst 2 års erfarenhet från beställarorganisation i rollen som markförhandlare, fastighetshandläggare eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet av arbete med avtalsfrågor, fastighetsrättsliga frågor och markåtkomst i större infrastrukturprojekt
Minst 1 års erfarenhet av arbete med lantmäteriförrättningar
Minst 1 års erfarenhet av arbete med genomförandeavtal i större infrastrukturprojekt inom väg eller järnväg
Meriterande
Erfarenhet av markåtkomst- och avtalsfrågor i järnvägsprojekt
Erfarenhet av att från beställarsidan driva arbete med lantmäteriförrättningarPubliceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
Start: Maj-2026
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum : Vi tar emot ansökningar löpande och håller annonsen öppen tills rollen är fylld. För att inte missa chansen rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast.
