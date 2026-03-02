Avtalscontroller till Älvstranden Utveckling
Vill du vara med och bidra till en samhällsviktig verksamhet och samtidigt vara en del av utvecklingen av framtidens Göteborg? Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt bolag med uppdraget att utveckla, förvalta och långsiktigt stärka attraktiva och hållbara stadsmiljöer.
Nu söker vi en Avtalscontroller till vårt team!
Om Älvstranden Utveckling AB
Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Vi arbetar med att utveckla och förvalta stadens framtid, från historiska landmärken till helt nya kvarter. Vårt fastighetsinnehav omfattar stora citynära utvecklingsområden på båda sidor av älven, där vi kombinerar fastighetsförvaltning och markutveckling för att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Vår vision är tydlig: Tillsammans skapar vi framtidens hållbara stad mellan broarna.
Om rollen
Som Avtalscontroller hos oss ansvarar du för att säkerställa ett korrekt, kvalitetssäkrat och effektivt avtalsflöde. Du stöttar både uthyrning och fastighetsförvaltning i arbetet med hyresavtal och säkerställer att avtalens innehåll är korrekt genom hela kedjan - från framtagande och kontroll till registrering och uppföljning.
I rollen blir du vår analytiska "gatekeeper" som säkerställer rätt villkor, korrekt debitering och full intäktshantering. Du arbetar strategiskt med både nyuthyrning och befintliga avtal, identifierar förbättringsmöjligheter och har en viktig funktion när avtal ska omförhandlas eller justeras.
Du blir en viktig del av processerna kring vår hyresadministration, rapportering, avtalsdata och taxonomirelaterade uppgifter. Rollen innehåller en blandning av löpande arbete, analyser, avstämningar och dialoger med flera funktioner inom verksamheten. I den här rollen får du användning av ditt analytiska öga för fastigheter, ekonomi och samband, vilket hjälper oss att maximera värdet i vårt avtalsbestånd.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa att avtal följer bolagets mallar, indexreglering, beslutsordning och marknadsmässiga villkor. Genomföra juridisk och kommersiell kontroll av avtal inför signering samt säkerställa korrekt dokumentation och versionshantering. Ansvara för att ytor och objekt i fastighetssystemen är korrekta och uppdaterade. Stödja hyresadministrationen och säkerställa att avtalsrelaterade värden är korrekt registrerade inför avisering. Ansvara för samordning, kvalitetssäkring och rapportering av taxonomirelaterade uppgifter.
Vem är du?
Du är initiativtagande, självgående och har ett starkt affärstänk i kombination med analytisk förmåga. Du har en naturlig noggrannhet och är van vid att både analysera och kvalitetssäkra data och avtal. Rollen kräver god struktur, en lösningsorienterad inställning och förmågan att se både helhet och detaljer.
Du är prestigelös och trivs i en roll där du bidrar till utveckling av arbetssätt och processer. Eftersom arbetet innehåller återkommande deadlines behöver du vara trygg i att planera och prioritera effektivt.
- Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom fastighetsområdet, ekonomi, juridik eller motsvarande.
- Flera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete gärna inom fastighetsbranschen.
- Dokumenterad vana av att läsa, tolka och arbeta med olika typer av avtal.
- Vidare är du trygg i att arbeta både självständigt och nära andra funktioner såsom uthyrning, förvaltning, ekonomi och administration.
- Goda kunskaper i Excel samt en god systemvana.
- Meriterande om du har erfarenhet av fastighetssystemet LEB eller liknande.
Vi erbjuder
Hos oss möts du av en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö där dina idéer och perspektiv tas tillvara. Vi värdesätter mångfald och ser det som en styrka som bidrar till vår framgång. Här får du möjlighet att göra skillnad samtidigt som vi satsar på din personliga och professionella utveckling.
Som en av Göteborgs större fastighetsägare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och Göteborgs Stad. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Du och din expertis behövs, bli en del av vårt team!
Din ansökan
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Varmt välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt team på Älvstranden Utveckling AB! Urval och intervjuer kommer att hållas löpande - vi ser fram emot att höra från dig.
Rekryteringsprocessen hanteras av Jurek för Älvstranden Utveckling AB:s räkning, vilket innebär att du blir anställd direkt av Älvstranden Utveckling AB.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Maria Holmberg, på maria.holmberg@jurek.se
