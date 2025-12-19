Avtalscontroller
Är du en analytisk och noggrann person som trivs i en självständig roll med stort ansvar och många kontaktytor? Vill du bidra till att Göteborgs stadsmiljöer sköts med hög kvalitet genom professionell avtalsstyrning? Då kan rollen som avtalscontroller vara något för dig.
Som avtalscontroller har du en nyckelroll i att säkerställa att stadens skötselentreprenader ( Vinterväghållning, grönskötsel och renhållning) följs upp på ett strukturerat, rättssäkert och affärsmässigt sätt. Det är viktigt att man genom sitt arbete kommer att bidra till en likvärdig skötsel över hela staden, att det bidrar till att uppfylla stadens miljömål.
Du arbetar nära både leverantörer och interna funktioner och kombinerar juridik, uppföljning, analys och samordning i ett samhällsviktigt uppdrag.Dina arbetsuppgifter
I rollen som avtalscontroller ansvarar du för förvaltning och uppföljning av avtal kopplade till skötselentreprenader
inom stadens utemiljöer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du:
• Säkerställer att leverantörer levererar enligt avtal vad gäller kvalitet, omfattning och tidsplan
• Genomför avtalsuppföljningar, dokumenterar resultat och följer upp avvikelser tillsammans med leverantörer och interna funktioner
• Stöttar verksamheten i tolkning av avtal och juridiska frågeställningar kopplade till entreprenader och beställarrollen
• Arbetar med betalplaner och ekonomi samt säkerställer att dessa överensstämmer med avtal och faktiska leveranser
• Deltar i upphandling genom att bidra med kravställning, avtalsutformning och erfarenheter från uppföljning
• Medverkar i utveckling och förbättring av avtal samt arbetssätt för uppföljning och styrning
Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete och du förväntas ta ett aktivt ansvar i samverkan med flera parter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är stabil och trygg i din yrkesroll och som trivs med att ta ansvar i komplexa sammanhang. Du arbetar strukturerat, har god analytisk förmåga och kan påverka andra genom tydlig kommunikation och professionellt bemötande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Relevant högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, offentlig förvaltning, teknik eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med avtal, uppföljning eller entreprenader - som beställare eller leverantör.
• Kunskap om LOU samt entreprenadjuridik, exempelvis ABFF
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller god förståelse för kommunal organisation
• Förmåga att arbeta både självständigt och i nära samverkan med interna och externa aktörer
Meriterande är erfarenhet från teknisk förvaltning, samhällsbyggnad eller arbete med utemiljöer.Anställningsvillkor
Som avtalscontroller kommer du att få en nyckelroll i vår organisation där noggrannhet och analytiskt tänkande är avgörande. Vi söker en person som är stabil och trygg i sitt arbetssätt, vilket skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö för alla. Du kommer att ha möjlighet att påverka andra och arbeta i nära samarbete med olika avdelningar, vilket gör rollen både dynamisk och spännande. Vi värdesätter samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer, så du bör vara en person som trivs med att arbeta i team. Ditt fokus kommer att vara på att säkerställa att alla avtalsvillkor efterlevs och att vi ständigt strävar efter förbättringar. Med din noggrannhet och analytiska tänkande kommer du att bidra till att optimera våra processer och sträva efter bästa möjliga resultat.
Villkor för denna tjänst inkluderar:
• Tillträde enligt överenskommelse
• Konkurrenskraftig lön
• Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
• En stimulerande arbetsmiljö med härliga kollegor
Om du känner igen dig i denna beskrivning och är redo att ta steget in i en spännande och utmanande roll, ser vi fram emot din ansökan! Ersättning
